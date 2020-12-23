全民造星III｜神秘男友外表曝光　冠軍大熱Cloud激讚對方閃盲網民

ViuTV選秀節目《全民造星III》去到十強階段，位位參賽者各有千秋，當中（Cloud）雲浩影唱功了得，又有甜美外表和傻大姐性格迅速吸引一班粉絲，粉絲們更自稱是「迷雲黨」，非常搞笑。人紅自然會被起底，有網民找到疑似是Cloud男友的照片，更有親密相擁的合照，立即引起網民哄動。

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Cloud好靚女！（Instagram@cloudwann）

現年23歲的Cloud被網民稱為「雲姨」，事關她有着傻氣的性格，但她其實是唱得之人，憑反差感吸引粉絲。而且她的外表甜美得來，又有點似郭羨妮，所以不乏宅男粉絲，因而更成為冠軍大熱之一。近日有網民找到疑似是Cloud男友的IG和照片，二人甜蜜相擁，而這位叫Ryan的男生更寫上超冧字句。而Ryan眼大大鼻高高，靚仔又感覺陽光，比Cloud高出大半個頭，非常合襯。不過這些合照都是2014至2015年的，已是幾年前的舊照。雖然有些男粉絲感心碎，不過更多的是希望大家留點私人空間給他們，更表示︰「男才女貌祝福一輩子」、「放過人啦好嗎？」、「幾靚仔，祝福」等等。

Cloud（中）本身知名度不高，在比賽初段以黑馬姿態跑出，漸漸成為冠軍大熱門。（資料圖片）

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有網民指Cloud在直播認有拍拖，而Cloud在接受傳媒訪問時，就表示想不到網民對男友的反應這樣正面，趁機大讚男友兼放閃，指對方又靚仔又好，而且唱歌又好聽。被問到對方怎樣支持她參賽時，她就指男友見她比賽辛苦又消瘦了，所以會買零食支持她，事關Cloud最愛吃，而男友又會好就她，餐餐陪她吃最愛的米線，也毫無怨言。她透露到時男友也會在決賽日去撐場。他們被貼出的合照最早的一張是2014年，數數手指，二人已拍拖6年，感情穩定。據Cloud所稱，Ryan外表陽光又唱得，如果一起參加今年《全民造星III》，隨時變情侶檔大熱門直入十強呢！

點擊下圖看Ryan的照片和二人互動︰

Cloud雖然未出道，但從小已經參加不少歌唱比賽，是為家燕媽媽旗下少女組合Honey Bees的成員，連現時韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie）都與她是同期。早前，她在9年前，14歲時唱Adele的《Rolling in the Deep》的Cover被翻出，年紀小小已經非常有才華，相信前途無可限量。

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