踩過界II．專訪｜張曦雯回流港全因初戀：同嗲哋媽咪講我想返去

完美模特兒身材。（梁碧玲攝）

張曦雯近年是無綫力捧的新花旦，在年尾連續播出兩套擔正劇集《木棘証人》和《踩過界II》後，觀眾對她的評價大大提高，演技開始有所進步。演技對於一個選美出身的藝人從來都是十容易，張曦雯在2012年勝出華姐後，其實一直都是從事Model工作，所以今次終於獲得演技的肯定，相信對她是一個很大的鼓舞。

陽光下都無死角。（梁碧玲攝）

回想起初初回流香港的時候，當時她20歲，在美國剛剛畢業於伊利諾大學芝加哥分校企業管理系，一次香港之旅中，決定了她未來十年的路向。「嗰陣時嚟香港旅行，跟住識咗個男朋友，我第一個男朋友，first love，咁就同嗲哋媽咪講我想返去（香港），我返嚟唔係做model，讀過一陣書，之後就開始做model，因為有modeling agents，咁咪試吓。」因為一次為愛的追求，結果成就了今時今日的張曦雯，或者她真的可能要多謝這位前度。

好適合做模特兒。（梁碧玲攝）

留港後，她主力發展模特兒行業，她說：「嗰陣時我入行model都賺到錢，我嗰陣係尾聲，都有大騷行，都有好多廣告，慢慢啲騷就move去上海、北京，跟住就愈嚟愈少活動，所以我做嗰兩年都多姿多彩。」這兩年她也參選過華姐，並成功奪冠，與TVB簽下一年短約，但之後並沒有續約，因為她依然以模特兒為主力工作。

華姐令佢多一個頭銜繼續做模特兒。（梁碧玲攝）

其實她參加選美，也是無心插柳，並不是想加入TVB，而是想多一個頭銜繼續做模特兒。「我參加芝加哥華埠小姐先嘅，我每一次返美國探嗲哋媽咪，可能都會有兩、三個月，嗰陣時芝加哥搞緊嗰個選美，其實係一個好細型嘅選美，點解會想去做呢？其實係想攞多個名衍繼續做model，接多啲event、job咁樣，其實都係為咗工作。屋企人又喺唐人街有啲生意，姑丈又係華商會會長，咁咪試吓。」幸好，在完了一年TVB短約後，她在一年後還是選擇簽TVB，由未上過演技班，到今日終於有份入圍競爭視后，更得到觀眾的肯定，證明當年回流沒有錯。

倣演員一樣掂。（梁碧玲攝）

+ 5 + 5 + 5

Outfit: MiuMiu

Stylist: Cheryl YAM

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