全民造星III評論｜節目迴響比上兩季大　ViuTV唔食住個勢浪費機會

ViuTV選秀節目《全民造星III》成功掀起追看熱潮，筆者是自第一季以來就追看的忠實粉絲，今年的一季對比起上兩季帶來的迴響的確有過之而無不及，身邊不少從沒看過節目的朋友也從今年也有追看，而參賽者的一個個表演也在網絡上被瘋傳和討論，ViuTV今年收獲了一班新觀眾，對他們來說，當然是好事。不過節目播完35集後，跟以往一樣會有約一星期的空檔，但跟以往不同的，是上兩年有拉票活動，讓粉絲們近距離接觸十強，今年就因為疫情關係，沒有拉票日。只不過既然今年的氣勢強勁，為什麼不「食住個勢」呢？

《全民造星III》氣勢強勁。（資料圖片）

決賽賽制將會由全民投票和星級評判都各佔50%，選出冠軍。（《全民造星III》電視截圖）

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今年的決賽在12月26日，節目在12月18日播完，播完之後卻沒有任何後續節目，然後就直落決賽。當然可以說是給觀眾考慮投給誰的空白期，不過既然沒有拉票日，而且今年的勢頭大好，為什麼不多搞一些新意思延續熱潮呢？當然，ViuTV有跟以往一樣拍一些短片放到社交平台，今年有十強拉票任務短片和各個參賽者的拉票片段等，但似乎宣傳攻勢力度不夠，且力量無以為繼。而A、B兩組組員和導師們，又或者十強選手有時會開Live跟粉絲聊天，靠這招宣傳也不太足夠。

第一季的節目內容較豐富。（《全民造星》電視截圖）

其實節目可以參考第一季，在十強誕生後，有播出粉絲見面會，當中有邀請一些落選的「遺珠」參賽者表演和聊天，又會跟十強合作演出，之後又有幾集播出十強參賽者比賽以外的生活，兼訪問他們身邊的親朋戚友，了解他們更多。此外，十強又會跟導師一同表演一些項目，而因為第一季的十強在到美國受訓，最後兩集是播他們受訓的片段，聽上去，第一季的節目內容更豐富。當然，今年不可以辦粉絲見面會和到外國受訓，但也可以錄一些表演和多幾集，又或者可以將現在的拉票短片再加長，在同一時段繼續在電視上播，不然粉絲們在看完35集後，真的會有「唔夠喉」的感覺。而對ViuTV來說，也浪費了大好機會。

ViuTV有拍一些十強拉票片放在社交平台維持節目熱度，可惜宣傳效果不太顯著。（Facebook影片截圖@ViuTV）

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