恭喜！袁文傑張潔蓮平安夜正式註冊　承諾終生相伴不離不棄

恭喜袁文傑和張潔蓮（Jackeline）！早前有消息指文傑與Jackeline姐姐拍拖9年終入紙申請結婚，今日袁文傑在社交平台分享二人的婚禮照片，照片中，袁文傑為Jackeline姐姐戴上婚戒，並親吻對方戴頭，非常sweet！他公開向對方許諾：「一生一世的承諾 ： 守護、包容、不離不棄、終生相伴！Jackeline & Andrew在一起喇😊也祝願每對有情人直到永遠」。

其實兩人本應兩年前完婚，但當時因男方媽媽離世，婚期被迫押後，Jackeline姐姐亦非常諒解。婚訊曝光後，二人獲得全城祝賀，袁文傑曾接受《香港01》訪問時表示婚禮會低調進行：「其實之後會唔會補擺呢？應該講我哋不嬲計畫，原本兩年前都係比較低調啲，唔鋪張處理就算。諗住之後再安排一個日子，以一個party嘅形式請朋友、同事一齊玩返晚，我就唔係好愛傳終統嗰陣嘅鋪排，我哋要好玩啲喇型格啲哈哈，但係而家呢個時勢講乜都冇用喇，同埋手頭上都仲有工作，本身都諗住要出年或者年中之後。」

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