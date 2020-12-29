盤點2020八大藉綜藝人氣急升藝人　三位香港明星都有份

2020年推出了不少優秀的綜藝節目，尤其是湖南衛視推出的《乘風破浪的姐姐》成功引起話題與關注，同時也令多位女星人氣急升，以下就盤點10位因綜藝「彈起」的藝人。

首先要講的，當然是《乘風破浪的姐姐》，由30位30歲以上的女藝人參加，在舞台上綻放魅力，通過節目後，有多位女藝人都因此受到更多的關注，演員萬茜就是其中之一。萬茜雖然出演過多套影視作品，但一直都不溫不火，由官宣參加該節目開始，便話題不斷，隨之而來也遭到不少負面評論，譬如「賣慘」、「皇族」、「言行不一」等，最後更成功成團，在之後的很多公開活動中都不難看到她的身影，曝光度大大提升。

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鄭希怡（Yumiko）在《乘風破浪的姐姐》中表現可圈可點，由出場一刻的「點頭殺」，到Rap、再到打碟等，受到不少網友追捧，其後還參加多個綜藝同真人騷，事業、人氣雙豐收。

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另一位「姐姐」金晨也因節目而廣為人知，憑藉扎實的舞蹈功底圈粉無數，在多個節目中一展舞姿，更是頻頻亮相綜藝節目。

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每年內地都有不少選秀節目出現，今年的《青春有你2》與《創造營2020》中，以中心位出道兩位練習生可謂成功彈起。前者的劉雨昕唱跳俱佳，更受到舒淇、鄭希怡、吳建豪等明星的支持，下半年即刻夥陳偉霆、歐陽娜娜、范丞丞、周揚青拍攝大熱真人騷《潮流合夥人2》。

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而通過《創造營2020》出道的希林娜依·高唱跳俱佳，在高分節目《我們的歌》中表現不俗，最近更因同容祖兒合唱《浮誇》引起大眾熱議，唱功備受好評。

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鍾漢良早年前往內地發展，通過影視作品圈粉無數，早已在內地市場佔有一席之地。而今年，不少網友通過綜藝節目《這！就是街舞3》刷新了對他的認識，雖然鍾漢良的街舞與同節目的王嘉爾、王一博、張藝興有一定差距，但他的街舞精神贏得了舞者們的尊重，人氣絕對不輸一班後輩流量藝人。

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無綫視后胡杏兒憑藉綜藝節目《演員請就位2》成功打開內地市場，對於多個不同角色的入肉演出，獲得現場導演評審趙薇、爾冬陞、陳凱歌、郭敬明以及演員們認可，更一舉奪冠，加盟央視跨年晚會，相信之後會有更多好的資源。

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話題女王鄭爽今年總共參與了14個綜藝節目與真人騷，個性直來直往，一直人氣與爭議並存。雖然今年只有一套四年前與李鐘碩合作的劇集《翡翠戀人》播出，且並未有太大迴響，但她憑藉綜藝維持曝光度，更不時登上熱搜，人氣有增無減。