李佳穎向KID林柏昇示愛兼公開戀情：我們會幸福一生一世的

台灣男星KID（林柏昇）和女演員李佳穎分別於今日（24日）下午突然上載一系列甜蜜合照兼公開認愛，引來各方好友和粉絲紛紛留言祝賀。雖然一開始兩人無預警之下公布喜訊連KID的經理人一度向傳媒表示只是誤會，坦言「兩人只是公開那張照片」，不過KID和李佳穎繼續發攻向對方發表愛的宣言，愛意連經理人想擋也擋不住。

台灣男星KID（林柏昇）和女演員李佳穎分別於今日（24日）下午突然上載一系列甜蜜合照兼公開認愛。（Instagram：@junoohknow）

KID和李佳穎分別在Instagram上載一批在節目《綜藝玩很大》中所影的嬉鬧照片，只見KID將李佳穎抬在肩膀上，兩人都笑得超燦爛，洋溢着滿滿的幸福和甜蜜。雖然兩人均在「決定公開」後加上「一組照片」一詞，似乎有心混淆視聽讓他人以為只是玩笑，不過他們所寫的每隻字都充滿對對方的愛意，更透露兩人於節目上結緣：「20201224下午13:14我跟李佳穎決定公開－這組照片！其實拍好久了～一直沒有一個機會PO出來，你們覺得可以嗎？認識李佳穎是在玩很大，覺得非常神奇，可以認識這個原本在不同領域的人，很妙的事情是，我竟然跟她聊天的第一句話開始，就覺得她很棒，而且感覺可以認識一輩子～～太開心了！今天平安夜～大家平安快樂！」

KID上載多張和李佳穎的甜蜜照片。（Instagram：@circuskidd）

（Instagram：@junoohknow）

李佳穎之後亦在KID的IG貼文下留言：「約定1314浪漫又霸道！我們會幸福一生一世的！哈哈！」她亦有在Instagram發文：「2020最開心是認識Kid，他最近都會在工作、吃飯、活動結束時和現場每一個人說『愛你喔！拜拜』，每次聽到都覺得超浪漫，謝謝你，我也愛你啦！」以文字來回應KID的愛的宣言。

李佳穎向KID直呼：「我也愛你啦！」（Instagram：@junoohknow）

李佳穎在Instagram直接tag KID，並附上大大個紅色愛心。（Instagram：@junoohknow）

聽到兩人的認愛消息後，他們的各方好友如峮峮及黃小柔等紛紛留言祝賀：「恭喜哥，要幸福喔，哈哈哈哈哈哈！」、「好浪漫」、「等好久了終於」、「照片終於出來了」，似乎有不少人一早已經知道兩人的地下情。

事實上，李佳穎於今年6月曾經公開過自己正在戀愛中，並透露拍拖一年多的圈外男友與自己年紀相近，而且已經帶過男友與好友見面，甚至對傳媒表示不排斥閃婚。如今她突然公開與KID戀愛，再加上兩人年齡只差一歲，因此有不少網民推測，當初她口中的「他」極有可能就是KID。

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