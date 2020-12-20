顧定軒10年前超稚嫩Yes!Card出土：還有大量黑歷史照流傳！

顧定軒（Zeno）近日因參加ViuTV選秀節目《全民造星III》兼主演劇集《男排女將》而人氣急升，他未成名前所參與的表演及電影片段亦因此再度引起大眾的關注。今日（20日）他再自揭「黑歷史」，分享一張自己10年前所影、甚有年代感的Yes! Card，並自嘲自己還有大量黑歷史流傳着！

顧定軒和Stephy鄧麗欣主演的《男排女將》引起廣泛好評。（Instagram：@zenokoo）

顧定軒雖然最終未能晉身《全民造星III》的10強，但他的演出都引起不少迴響。（Instagram：@zenokoo）

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Zeno在Instagram上載兩張印着自己名字的Yes! Card，並炫耀發文道：「成就解鎖！我有第二張自己嘜頭嘅Yes!Card啦！」不過最吸引人眼球的則是他手中第一張自己嘜頭的Yes!Card，皆因這張卡已經有10年歷史，無論是髮型還是服裝都甚有年代感：「#眨下眼 #十年前 #追夢的起點 #那時候你所相信的事 #還有大量黑歷史照流傳着科科」

顧定軒炫耀自己第二張嘜頭的Yes!Card。（Instagram：@zenokoo）

顧定軒10年前已經好cute。（Instagram：@zenokoo）

原來當時是Zeno於中學時期與First Cast模特兒公司簽約做模特兒的時候所影的，只見當年只有16歲的Zeno還一臉稚氣，不過唯一不變的還是他那水汪汪的大眼，一眼就令人認得出，令不少網民大讚小Zeno很可愛，果然是由細靚到大！

中學時期的顧定軒（網上圖片）

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