吳千語為1800呎豪宅落心落力　用三日時間佈置成聖誕大屋

今年7月有傳林峯舊愛吳千語與「富三代」緋聞男友施伯雄（Brian）好事近，豪擲3000萬買入清水灣傲瀧1,800呎豪宅共築愛巢。聖誕將至，作為女主人的千語花盡心思出外購買大大小小的聖誕裝飾，並花了三日將本來簡約舒適的空間佈置先充滿聖誕氣氛的聖誕大屋！

吳千語好有賢妻良母的感覺！（Instaram：@karena_ngs）

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吳千語在小紅書拍片記錄自己出去買聖誕裝飾並親自在家中佈置的過程，除了在客廳擺放必定要有的大型聖誕樹之外，樓梯及大門位置都細心逐一將飾物掛好，就連廚房的櫥櫃都不放過，在櫃門上的玻璃貼上聖誕貼紙。要將接近2,000呎大屋的每個角落變得充滿聖誕氣氛，難怪吳千語要前後花了3日時間才完成佈置。

吳千語出街買入聖誕裝飾佈置家中。（小紅書：吳千語Karena）

吳千語花了三日將本來簡約舒適的空間佈置先充滿聖誕氣氛的聖誕大屋。（小紅書：吳千語Karena）

吳千語亦有邀請好友到家中作客，除了在天台BBQ此外，亦親自下廚整聖誕大餐，甚有賢妻的影子，當然亦少不了交換禮物，並在聖誕樹前影紀念照這些指定動作，就算因疫情關係無法出外一樣可以玩得好開心。

吳千語亦有邀請好友到家中作客。（小紅書：吳千語Karena）

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