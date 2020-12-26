范瑋琪500字道歉文8分鐘狂改3次：我來罵就好！　蘇貞昌咁回應

台灣藝人范瑋琪今年初不滿台灣口罩禁止出口政策，在個人社美平台怒轟台灣行政院長蘇貞昌是「狗官」，但日前再度致歉，甚至說「沒有一天不在懊悔裡」。蘇貞昌則表示他沒有放在心上，還肯定黑人陳建州在職籃領域的努力。

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曾批台灣口罩政策，范瑋琪日前在個人社交平台上表示，當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，因此在私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，她比誰都難受，自己道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡。

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蘇貞昌日前出席「2020年行政院傑出科技貢獻獎」，會前接受時事提問時表示，當初范小姐因為資訊不足難免有情緒，他並不放在心上，這段期間看到范瑋琪的先生、黑人陳建州在職籃上做了很多努力，他要予以肯定，從各自崗位上努力，台灣一定會更有力、更美麗，少用攻擊情緒的話語會更增加和諧團結。

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