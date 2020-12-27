范瑋琪瘋狂失言拖累老公？　黑人陳建州淡出演藝圈：做好自己的事

台灣藝人范瑋琪從年初的口罩失言風波，到公益捐款被放大檢視，一度成為輿論風暴中心，老公黑人陳建州也被連帶攻擊。黑人選擇不與網友正面衝突，也勸范范轉念放寬心，夫妻倆的生活低調到只剩育兒、公益和籃球，正如黑人在社交平台上所言：「唯一可以做的就是盡心盡力，做好自己的事走自己的路。」

黑人自去年七月結束節目《叫我神隊友》，事業重心全部移至籃壇，他原本是球隊「寶島夢想家」領隊，早就決定為台灣職籃貢獻一己之力，而范范失言風波催化他全力投入體育事業，避免再多生口舌是非，加上他今年決定成立職籃聯盟「P. LEAGUE+」，在苦心奔走下最終出任聯盟執行長。此後他幾乎每次公開現身都是一身西裝，登上媒體版面也不再是影劇娛樂，而是體育賽事。

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他放下在演藝圈的成就，如同新人一樣在體壇重新拜碼頭、建立人脈。如今五個月過去，看衰質疑的聲浪越來越少，取而代之的是專業人士的肯定，以及各種深度報導，分析他帶動的新現象。甚至最愛酸他的論壇PTT，網友不再揶揄他是「裝熟魔人」，而是改為「真熟魔人」，連黑人也感到不可思議而發文分享，因為批評他的網路風向已經吹了20年，連他都自認有「招黑體質」，有資格得到一張PTT的VIP黑卡。

從范范的失言風波，到近日球星私密片外流的性暴力案，黑人內心承受的壓力可想而知，才會在聯盟開幕戰前致辭時，聽到范范歌曲忍不住當眾淚崩。雖然范范和網友之間的矛盾還無法化解，但黑人已經先身體力行「生活不是等待風暴過去，而是學會在暴風雨中翩翩起舞」，就像他與酸民共處20年，如今已能一笑置之。

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