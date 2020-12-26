方媛周揚青聖誕造型大不同　天王嫂為博女兒一笑甘扮聖誕老人

聖誕佳節，不少名人明星都悉心作出應節打扮，同樣作為備受關注的內地網紅周揚青和方媛，在這個聖誕節中的打扮便大相逕庭！一個青春性感，打扮成聖誕美人，另一個竟然戴起鬍鬚犧牲形象打扮成聖誕老人！

周揚青一連換了兩個性感聖誕美女造型，兩條都是露肩紅色短裙，白色毛毛滾邊，在家中的3米高的聖誕樹前擺出各種甫士影相，非常有節日氣氛！她的其中一個造型戴上超大紅色蝴蝶結，自比禮物，在社交平臺留言說：「請接收這份聖誕禮物」，粉絲紛紛留言興奮表示樂意接收。

周揚青將自己打扮成聖誕禮物，造型相當青春性感！（周揚青IG)

而嫁作人妻的郭富城太太方媛（Moka）則完全是另一種畫風，雖然她平日同樣酷愛精緻打扮，但在聖誕節這天，卻選擇犧牲形象，為博女兒們一笑，戴上白鬍鬚扮聖誕老人！她在社交平台留言說：「每次過節都很忙哈，趁大家都睡了，包好每個人的禮物，明天要扮聖誕老人突然來家裡，不知道小朋友能不能認出來，今年的聖誕老人原來是媽媽，哈哈哈！」網民留言大讚：「全世界最美的聖誕老人！」

方媛平日打扮精緻，但今次竟然為了孩子扮聖誕老人。（微博/方媛Moka）

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