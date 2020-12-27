星級日日瘦│聖誕放肆後減肥之選　雪姨實測低卡高纖餐3日激減6磅

相信大家經過連日聖誕狂歡，放開肚皮大吃大喝，想必體重增加不少，大家是時候重拾健康生活，減減個肚腩。近來大熱的YouTuber雪姨曾親身實測過一個極速減肥餐單，配合168減肥法，成功在3日內減去逾6磅，她更表示不會反彈，非常適合需要在短時間內減磅的人！

雪姨憑這個餐成功用3日減去6磅！（影片截圖）

雪姨這個餐單每天要以飲4公升水為目標，盡量不要少過3公升，另外盡量要在8小時內吃完。她表示過程中不需要吃任何減肥產品，單靠各種低卡高纖的健康食材達到消肚腩排毒減體脂的效果！

減肥期間的飲水量比較高，每天需要飲4公升水，至少需飲到3公升。（影片截圖）

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完整餐單如下：

早餐：

1公升水

雞蛋一隻

小青瓜三條

走甜走奶咖啡一杯（或熱茶）

午餐：

1公升水 雞蛋一隻

1個西蘭花 或椰菜 或 椰菜花）

1包菇 或

去皮和脂肪雞柳 或 雞腿肉6條 或 15-18隻蝦

1個洋蔥

下午茶（作零食）：

1公升水

10-12條小甘荀 （飽的話可省卻）

晚餐：

1公升水

3條青瓜 或

1個大白肉火龍果 或 2個小白肉火龍果

當中最重要的減肥食材是洋蔥是重點減肥食材，它低卡而且富含膳食纖維，幫助體能內多餘的脂肪燃燒，具有抗氧化、降血壓和血脂，防癌抗癌，殺菌等作用，當中的寡糖能促進腸胃蠕動改善便祕，是減肥聖品！

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