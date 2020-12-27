使徒行者3．劇評｜林峯回巢變配角　劇情雜亂好在結局周挽回分數

TVB台慶劇《使徒行者3》在今晚（27日）播出大結局，作為《使徒行者》系列的續集，劇集自開拍以來已經備受期待，尤其是飾演爆Seed的林峯回歸，更是討論度十足。劇集故事背景設定在第一輯《使徒行者》後，同時加入前傳《使徒行者2》中的角色人物，更出動全台超過200位演員，陣容鼎盛，但37集播畢，還會有多少人會期待開拍第四輯呢？

雖然林峯的同期藝員訓練班同學客串出場好驚喜，但這段劇情令人費解。（YouTube影片截圖）

林峯回巢之作淪為配角

《使徒行者》在2014年播出時掀起煲劇熱潮，今次林峯相隔6年回歸自然令不少人期待。除了林峯之外，《使徒行者3》還集合了多位一線演員，但由於角色人物過多，不但令角色之間的人物關係混亂，更削弱了角色的立體感，作為男主角的林峯甚至經常「被消失」，尤其是在劇集中段爆Seed的戲份大大減少，更像是一個線索人物而非主角。再者，爆Seed在今輯沒有男女感情線，但就為他安排了一條父子線，更花大篇幅講爆Seed與親生仔之間的感情，不過到最後就以植仔認定爆Seed是壞人而草草結束。雖然為角色加感情戲可以令人物更立體，但這條父子線確實失敗，對劇情推進毫無幫助，反而拖慢節奏。

林峯飾演的爆Seed在劇集中段經常「被消失」，直至到與魏德禮（馬國明飾）對決戲份才多些。（劇照）

這條父子線對劇情推進毫無幫助，反而拖慢節奏。（YouTube影片截圖）

主線不清晰削弱緊張感

雖然TVB在《使徒行者3》開播前特別於深宵時段重播前兩輯，方便觀眾重溫，但《使徒行者3》的劇情依然雜亂無章。在第二輯結局出現的馬國明無疑是吸引觀眾繼續追看下去的動力，而他在劇中的身份照計是第三輯最大的懸念，但早在首周已經以韋作榮的身份出場的馬明，直至第24集才揭開魏德禮這個真正身份。其實整部劇最好看的地方應該是魏德禮復興長興，為哥哥魏德信報仇，但這條主線並不清晰，令整部劇欠缺緊張感。

馬明在劇中的角色亦正亦邪。（劇照）

龐浩洋（張振朗飾）與阿兜（蔡思貝飾）的感情戲佔了很大篇幅，但其實兩人與主線並沒有太大關係。（劇照）

支線太多時間線混亂

劇集演員多，要令每個人都有戲份，的確很難處理，而在《使徒行者3》中就支線太多，當中崇聯選坐館的戲份尤其為人詬病。劇集中段很大部分都在鋪排崇聯選坐館，更集中在龐浩洋（張振朗飾）與阿兜（蔡思貝飾）的感情戲上，但其實兩人與主線並沒有太大關係，加上明明花了大篇幅在龐浩洋身上，但最後他被拉後就完全消失，仿佛從未出現過，意義何在？再者阿攣（連詩雅飾）及Wing翔（洪永城飾）不斷在回憶中出現，木蝨（梁競徽飾）更透過一封所謂的遺書而出場，幾個時空不斷切換，不但造成時空錯亂，更令到劇情鬆散欠連貫性。

阿攣（連詩雅飾）在回憶中出現。（劇照）

Wing翔（洪永城飾）同樣都是在《使徒行者2》中出場的臥底。（劇照）

結局周鄭則仕出場挽回分數

劇集去到結局周出現了一位關鍵人物——長興創辦人之一辛志堅（鄭則仕飾），辛志堅與魏德禮之間的爭鬥絕對是全劇最精彩之處，而有辛志堅的戲份更是絕無悶場。無論是憶述當年被魏長興背叛的氣憤、設同門宴欲引出魏德禮，還是最後威脅魏德禮卻被槍殺，Kent哥都貢獻出影帝級演技，不但將辛志堅這個人物演繹得淋漓盡致，與馬明之間的對手戲亦自然流暢，可惜短短四集就以被殺收場。其實縱觀全劇，如果劇情集中在魏德禮與警隊及辛志堅的對決上，刪走可有可無的崇聯選坐館、爆Seed親生仔戲份，相信會更加精彩。

在結局周才登場的鄭則仕絕對是全劇最精彩之處。（劇照）

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