使徒行者3｜鄭則仕客串演出氣勢逼人　與黃翠如合作竟秒變小粉絲

TVB台慶劇《使徒行者3》昨晚（22日）一集講到辛志堅（鄭則仕飾）當年與魏長興創辦社團長興後，慘被對方出賣，更放逐紐西蘭，為了報仇，他決定返香港重建新長興，誓要同魏德禮（馬國明飾）決戰！雖然飾演辛志堅的Kent哥今次只是客串演出，但舉手投足都戲味十足，不但眼紅紅，更嬲到嘴都震埋，完全表達出心中不忿！

鄭則仕（Kent哥）在劇中客串演出長興創辦人之一辛志堅。（YouTube影片截圖）

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貴為兩屆香港電影金像獎影帝的Kent哥，演技自然毋庸置疑，他由70年代入行至今拍過無數經典戲劇作品，無論是飾演智障人士還是霸氣江湖大佬都入木三分，他更以抑揚頓挫、精湛及極具火侯的演技見稱。當中Kent哥在2012年劇集《造王者》中飾演董昭時，為了表達自己的不滿而高八度地講對白，最後一句「微臣董昭先行告退」更掀起熱話！而他在去年播出的劇集《荷里活有個大老千》再展現爐火純青的演技，不但完美示範如何演多個「痛」樣，其中一場認屍戲更令人印象深刻！

這場認屍戲都好經典。（電視截圖）

爐火純青！（電視截圖）

點擊下圖逐格重溫多層次演出：

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Kent哥無論演繹任何角色都氣勢逼人，自帶「戲」場，今次在《使徒行者3》中他除了與苗僑偉及許紹雄合作之外，更與黃翠如及袁偉豪有不少對手戲，而他在接受訪問時不但大讚兩位後輩，更指自己獲益良多：「其實我拍TVB（劇）都係細製作，匿埋喺13廠嘅細製作，好難出嚟有啲咁嘅實景，同啲大演員拍。我呢兩日開心到，所有人都係啲有能力嘅演員，阿Ben袁偉豪呀、黃翠如小姐，呢啲第一次合作我真係好似粉絲咁幾想搵佢簽名呀，不過失禮呀嘛，唔好喇。（咁同佢哋合作感覺點呢？）學到嘢囉，潮氣、人氣、潮流嘅人氣，好緊要。」Kent哥相當幽默！

Kent哥話同黃翠如合作學到嘢。（YouTube影片截圖）

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