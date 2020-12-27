全民造星III｜毛舜筠認忠實粉絲　唔忍心畀尖銳評論：坐低已想喊

《全民造星III》總決賽於周六（26日）在九展Star Hall舉行，經過三輪比賽後，最終由Ben（趙祥誠）奪得冠軍，陳葦璇奪得亞軍、Anson Bean（陳毅燊）奪得季軍。今晚邀得毛舜筠（毛姐）、鄧麗欣（Stephy）、王菀之（Ivana）擔任評判，毛姐更坦言由第一季起已經是《造星》的忠實粉絲：「好似睇緊一套連續劇，我有份參加結局演出，覺得好興奮，好享受！」

毛姐更坦言由第一季起已經是《造星》的忠實粉絲：「好似睇緊一套連續劇，我有份參加結局演出，覺得好興奮，好享受！」（葉志明攝）

評判們來之前已經各有心水，毛姐表示很喜歡Anson Bean：「我覺得佢就係一粒星！特別係第三輪嘅表演100分！」Stephy來之前最期待Ben的折骨舞：「電視睇咗好多次，但係現場咁近距離睇係好震撼！」Ivana則看重現場表現：「其實三甲嘅分數都好接近。」

Stephy當起評判都表示十分緊張：「我由頭睇到尾，替佢哋好緊張，加埋對佢哋好有感情，好想佢哋有好嘅表現，無論贏定輸，都想佢哋喺舞台上展現最好嘅一面。」（葉志明攝）

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總決賽由直播形式播出，第三輪比賽每位參賽者表演完畢後，主持強尼都會着評判給予評語，不過網上觀眾就怨聲載道，認為評判評語「有讚冇彈」欠缺建設性，三位評判均表示現場要執生十分有難度，Stephy說：「我覺得最難係Dance Battle，又要望又要寫。」 Ivana補充道：「其實我哋寫咗好多嘢，仲思考緊嘅時候，突然之間被問都唔知從何講起。」

Ivana解釋做評判分身不暇：「其實我哋寫咗好多嘢，仲思考緊嘅時候，突然之間被問都唔知從何講起。」（葉志明攝）

毛姐表示來之前有朋友建議她的評語要尖銳一點，一路見證著他們進步的毛姐就覺得於心不忍：「唔係喺呢個時候講一啲好負面嘅評語，反而講好欣賞佢哋呢幾個月來嘅蛻變，其實我好感動，坐低嘅時候已經有少少想喊，好似睇住佢哋出人頭地，好替佢哋開心。」