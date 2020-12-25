全民造星III．專訪︱Ben從沒想過奪冠：原本以為連Casting都唔入

《全民造星III》總決賽於周六（26日）在九展Star Hall舉行，Ben（趙祥誠）以17分贏得觀眾緣奪冠，不過這個結果完全是他意料之外，Ben說：「我原本覺得自己連Casting都唔入，慢慢喺度做到自己想做嘅嘢、畀人睇到我，自信亦都慢慢多咗，但我真係冇想像過今晚有名次。」所以當強尼宣布他是冠軍、毛舜筠頒獎之際，他還有點未反應過來，回想起那一瞬間的眼淚，他說：「係感動加激動，下？真係㗎？當刻有啲接受唔到，宣布完之後全部人湧過嚟，Feel到大家好有愛，好感動！」 撰文：葉詩 拍攝：梁碧玲、葉志明

Ben（中）完全沒相過今晚有名次，更遑論奪冠，所以當強尼宣布他是冠軍、毛舜筠頒獎之際，他還有點未反應過來。（葉志明攝）

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Ben又很滿意自己今晚的表現：「今晚表現好過彩排，今次對於自己係一個好大嘅突破，第一次企喺舞台上面淨係唱歌，而且係咁大嘅舞台，完全未試過！」至於選擇林宥嘉的《想自由》他就說是順應民意：「觀眾話我把聲有少少似林宥嘉，不如就唱佢嘅歌回應觀眾要求。」至於日後的計劃，除了鑽研「獨門絕技」折骨舞以外，Ben就表示：「想帶多啲唔同嘅表演畀香港觀眾。」令人意外的是：「其實我都諗住唱歌、我諗住自己作歌甚至唱Rap。我仲有一樣嘢未做就係Rap，上次《好人》Rap咗兩句，希望以後有機會可以試下。」

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Ben憑出色的舞蹈能力、折骨絕技，加上不俗唱功在《全民造星III》奪冠，亦在這個過程中憑真誠、呆萌的個性成為A組「心肝椗」之餘，更因為舞台前後的反差萌收獲逾三萬名粉絲，連友台藝人王君馨也曾留言大讚Ben「Handsome」！不過在接受訪問之際，Ben就坦言其實當初沒有信心，也不太有意欲參加節目：「面試的時候覺得自己會不合格， 即使合格了也沒有什麼參加的意欲；因為我未試過跟別人說這麼多事，也未試過在電視節目唱歌給別人聽，那時我未準備好面對自己不好的一面。」

翻看Ben的IG，不難發現幾乎每張照片中的他都戴着鴨舌帽，並將帽檐壓低，做訪問這天如是，他解釋道：「不知道為什麼戴帽就有安全感，一脫帽就沒有；如果你仔細觀察的話，我戴帽的時候樣子會比較有自信。」（梁碧玲攝）

令Ben回心轉意的原因有二，第一個原因很現實很骨感——沒有工作，其次就是心理因素：「別人都以為參加完《這就是街舞2》感覺很光彩，但那一段才是我生命中最灰暗的時候。」Ben長嘆一口氣娓娓道來：「回來後才知道香港發生很多事，在內地真的什麼消息也不知道。然後不斷想為什麼會這樣，那時候在家躲了半年，情緒很低落，有種想結束自己生命的感覺。」

幸好，Ben後來決定走出情緒的陰霾，放手一搏去參加《造星》，亦慢慢從負擔變得享受，而這段旅程亦讓他無悔：「我覺得隊員之間的人情味是這裏獨有，連導師也交出真心十分珍貴！」

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YouTube是我的跳舞老師

談起對跳舞的喜愛是怎樣養成，Ben坦誠地說：「從小到大都沒有什麼事別人認為我做得好、或者比其他人優秀，而跳舞是唯一可以帶給我成功感的。」也許，他和跳舞是命中注定的緣份，他笑說中學的時候不喜歡讀書、成績也不好，偶爾在YouTube看到跳舞的影片：「放個腳架、拍着自己跳舞的樣子就有超過一億人觀看，覺得挺有趣，心想若然自己能模仿他也許都能吸引不少觀眾。」然後Ben開始在YouTube搜尋「How to moonwalk」、「How to wave」，跳着跳着他漸漸發現：「對於享受孤獨的我來說，跳舞很能抒發自己的情緒。」

談起對跳舞的喜愛是怎樣養成，Ben坦誠地說：「從小到大都沒有什麼事別人認為我做得好、或者比其他人優秀，而跳舞是唯一可以帶給我成功感的。」（梁碧玲攝）

不甘平凡：想帶視覺衝擊畀人

那時候，Ben很喜歡跳街舞，也開始憑舞蹈得到掌聲，可是他並沒有沉溺在滿足感之中，反而開始思考：「很多人說起街舞都是Breaking、Popping，而我的體格不太能做到Breaking或做風車之類的動作，跳着跳着就覺得欠缺個人風格。」Ben不甘平凡，於是他開始尋覓一些截然不同、甚至標奇立異的舞風：「我很喜歡一些具視覺效果、很震撼的事物，有時候個人太悶，就想在視覺上為自己帶來一些衝擊，而我也想將這感覺帶給其他人！」直到有一天，Ben在《全美一叮》看到一個黑人將自己扭來扭去，心裏很是雀躍，想學習的念頭油然而生：「那時候很堅信自己能做到（這招式）就一定會成功！」

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為嘗試Bone-breaking打定999

於是，Ben再度拜訪「YouTube老師」，在上面搜尋「How to bone-breaking」，可是卻看來看去也看不懂，苦尋突破的他決心放手去試，Ben分享了第一次挑戰嘗試Bone-breaking的場景，令在場所有人都目瞪口呆：「我第一次在房間練習這個舞的時候，決心大到在手機按了999，有什麼事就立刻打電話求救！」他仔細地說：「我把心一橫按着影片所說扣起自己的雙手向後反，然後我在床上痛了很久，痛到也按不了通話掣，也不敢跟家人說。」當每個人都受到驚嚇之際，他淡然地笑說：「幸好沒有甩骹！」

不過那時Ben的決心很大，第一次的疼痛並沒有令他卻步：「但這個決心之後讓我做到了，第一次沒有甩骹，覺得沒事就再試一次，之後我每天都試一次，每一次痛苦都少一點，學到一招又繼續學下去！」練了足足兩個月，驀然回首他才發現用錯了方法，在做之前忘記拉筋。回想起當日的那份衝勁，Ben仍有點後怕：「幸好沒事，我也不知道那時候為什麼會那麼勇敢，現在回想起來也覺得自己很魯莽。」

回想起當日的那份衝勁，Ben仍有點後怕：「幸好沒事，我也不知道那時候為什麼會那麼勇敢，現在回想起來也覺得自己很魯莽。」（梁碧玲攝）

自行鑽研了折骨舞，成為了香港跳這個舞種的第一人，可是想找個人發問、學習、甚至切磋也沒有：「香港真的沒有人能教我，我問過很多香港的跳舞前輩、老師，他們都說我是第一個挑戰這個舞種的人。」但Ben仍然覺得自己不足：「好唔夠，看得多別人也會覺得悶，所以應該繼續進步下去。」是的，觀眾很嚴格，香港觀眾尤甚，去到節目中後期已經有觀眾提出過類似的疑問，不過在10強一戰，Ben憑着《恐怖片》又令觀眾驚艷了一番。

成為香港「拆骨」第一人，Ben坦言有自豪的感覺，不過他又帶點落寞、苦惱地說：「同時也有一點孤獨，為什麼來來去去都只有我一個，也沒有人能教我，怎麼辦？有種無助的感覺。」旁邊的Manson以一句話總結，笑說：「無敵是最寂寞！」

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