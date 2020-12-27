全民造星III｜陳葦璇一早看好Ben封王　AnsonBean最想挑戰默劇？

《全民造星III》總決賽於周六（26日）在九展Star Hall舉行，經過三輪比賽後，最終由Ben（趙祥誠）奪得冠軍，陳葦璇奪得亞軍、Anson Bean（陳毅燊）奪得季軍。談起賽前各自的心水三甲，Ben就將自己排除在外，認為是身旁的陳葦璇、Anson Bean及Cloud（雲浩影）；而陳葦璇則一早看好Ben封王：「我每一個訪問都講Ben！」而Anson Bean就憑直覺說出陳葦璇、Cloud及Mischa（葉巧琳）。

《全民造星III》由Ben（趙祥誠／中）奪得冠軍，陳葦璇（石）奪得亞軍、Anson Bean（陳毅燊／左）奪得季軍。（葉志明攝）

三人都很是滿意自己決賽表現，Anson Bean說：「今日玩得好開心，尤其是Dance Battle，即使喺冇觀眾嘅情況下都好High！」陳葦璇選擇演唱林憶蓮的《願》，她直言對自己而言是一個突破：「我出咗道咁耐都冇試過淨係企喺個台到唱一首慢歌，呢個都係我畀自己嘅一個挑戰，以前唱慢歌會手震，但今日好坦然，好想講自己嘅故事畀大家聽，可能有失準，但係我覺得情緒投入係更吸引。」

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至於接下來的計劃，陳葦璇說：其實我有自己開始寫歌，希望出多啲同人合作寫嘅歌，都會搵《造星》入面嘅朋友嚟featuring，嚟緊呢年大家會多啲聽到我嘅歌。」尚未出道的Anson Bean則說：「音樂方面一定會唱歌同Rap，其實仲有好多嘢想試，無論跳舞、演戲都有好多進步空間，練得勁啲就可以試唔同嘢，都可以試下默劇。」