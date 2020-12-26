《全民造星III》對撼《衝上雲霄大選》　TVB變陣迎戰Viu誰勝一籌?

ViuTV《全民造星III》自11月開播起熱度十足，加上《男排女將》加持，在疫情肆虐下一群觀眾久違坐在電視守候兩個節目播出，《造星III》及《男排》在網絡上的確有熱度，特別是《造星III》，坊間不少報導指《造星III》 令無綫變陣，使出殺手鐧，以《香港愛情故事》迎戰，播足四線劇集，根據無綫提供的收視數據，《香港愛情故事》周一至五平均20.1點；而《造星III》的平均收視約為5點。

第二回合電視大戰，周六（26日）《造星III》將迎來總決賽，無綫亦認真對待，在12月初決定為航空界辦一場選秀《衝上雲霄大選》，時間亦選在20：30正面交鋒。兩台實行大曬冷，正面對撼以決出勝負，以往TVB有穩定慣性收視支持，不過今次ViuTV有力挑戰。

點擊圖輯睇《造星》終極十強名單：

+ 14 + 14 + 14

《造星III》話題度高

首先是話題度。《造星》播出期間掀起熱討，從開播初葉小妍的「粉紅色世界」、首輪評判卓韻芝的「唔好啦」均變成「全民金句」，上至導師評判、下至參賽者及演出，瓣瓣皆成為網民熱討對象，觀眾為免「落伍」聊天搭不上嘴，紛紛準時追看節目；相反，《衝上雲霄大選》12月初才起步，就算連日來已不斷密集宣傳，但「入屋」始終需要時間，觀眾對參賽者未有很深的印象，所以單以兩個節目的人氣度，《造星III》的確比《衝上雲霄大選》優勝。

《全民造星III》與《衝上雲霄大選》Google搜尋熱度對比。（研數所）

第二點亦與節目「入屋」度有關，就是觀眾對參賽者的感情。《造星III》自11月播出7星期，每星期見足五日，觀眾可謂見證着每一個參賽者在過程中的成長，亦透過真人騷認識並了解各個參賽者的個性，所以更加會着緊賽果。反觀《衝上》正正缺乏這一點，觀眾對航空界素人不認識，更遑論有感情，那就較難投入。除此以外，還有節目本身的入屋度，《全民造星》舉辦了三年，觀眾對節目有認識；相反，觀眾未必立刻意識到《衝上雲霄大選》是一個選秀節目，皆因《衝上雲霄》四字作為劇集實在太經典，累積優勢今次意外地落在ViuTV身上。

點擊圖輯睇《衝上雲霄大選》15位參賽者。

+ 53 + 53 + 53

TVB星都撐《造星》

以往無綫的優勢是有大星助陣或支持，這個優勢今次則落在《造星III》身上，除了張敬軒早前寫千字文力證自己是忠實粉絲，張繼聰、謝安琪、陳柏宇等亦大方表示有追看節目，總決賽更是請來毛舜筠、鄧麗欣（Stephy）等重量級評判。另外，更連無綫旗下藝人都公開表態支持自己的心水參賽者，何雁詩曾在限時動態標記Judas（羅凱鈴）及Mischa（葉巧琳）並寫道：「正少陣ok？我係想要睇呀！」王君馨亦曾亂入Team B直播留言：「I'm a big fan of Carman（關嘉敏），好性感，有魅力！」又曾到Ben的帖文下大讚對方Handsome！

何雁詩曾在限時動態標記Judas（羅凱鈴）及Mischa（葉巧琳）並寫道：「正少陣ok？我係想要睇呀！」（IG／＠honganc）

TVB收視有優勢

在傳統收視方面，TVB的地位可謂難以撼動。其實TVB大可是旦求其播一套周星馳電影，都可以在收視方面贏ViuTV，可是《造星III》的熱度難得使TVB選擇變陣應戰，從《香港愛情故事》，加上另外炮製一個綜藝騷來迎戰，已經記不起，對上次要令TVB變陣的，是那一個年代了。TVB獨大已久，一直有穩定的慣性收視支持，ViuTV的出現及冒起，彼此互相競爭，繼而提升節目質素則是觀眾喜而樂見的。久違的電視大戰即將上演，期待兩者碰撞得出的火花。