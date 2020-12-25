全民造星III｜CY憑唱功令人氣逆轉　曾因負評感失落︰話冇都呃你

ViuTV選秀節目《全民造星III》於周六（26/12）舉行決賽，十強選手將會傾力演出爭奪冠軍。十強當中的CY（陳澤言）在小組賽中段，惹來的爭議性最大。事關有網民覺得他在小組賽表現不突出，卻又不斷晉級，有網民更質疑他是否有後台，他們瘋狂在網上留言。不過，去到20進10個人表演時，CY展現出他的歌唱實力，令觀眾也看得心服口服。今次《香港01》記者找來CY親自為大家解開「有後台之謎」。

CY在小組賽時被網民質疑實力，更指他是「Freerider」。（Instagram@chasec316）

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CY在小組賽表演一般，不過就似乎得到導師彭秀慧的欣賞，在多輪晉級也保住他，而評判許廷鏗和鄭欣宜在直播和IG提及CY，更是「有讚冇彈」。談到比賽中段，網上對CY有不少負評，他透過經理人回覆時指自己的確有為網上的聲音而感失落，他表示「話冇都呃你，但係我亦唔多睇，繼續努力啲做好啲，或者會改觀呢」，而自己當初也沒有想過會入十強，直言︰「嗰時直頭以為入唔倒圍𠻹啊！」後來到20進10強表演時，他唱出蕭敬騰的《王妃》，歌曲本身有一定難度，可以CY卻表現得從容，像告訴你他的聲音還有很多的潛力一樣，加上奇怪得來卻又會吸引人繼續看的台風，成功入十強，更令網民對他改觀，他表示︰「好開心，真係估唔到咁大迴響，好多謝每位喜歡我呢個表演嘅人，亦好多謝我啲fans不停loop，我會繼續努力」。

CY在前哨戰時展現了歌唱實力，可是入了小組賽後，經常表現得心不在焉，在跟另一組Dance Battle時更出現彎腰「揄襪」的一幕。（電視截圖）

對於外界關心CY到底有沒有「後台」，以致他可「過五關斬六將」入十強，甚至在其中一輪小組賽「揄襪」也沒有被淘汰走，面對種種指控，CY表示︰「梗係冇啦，我屋企人就係我嘅後台」。對於許廷鏗和鄭欣宜激讚他的表現，CY直言感到開心，「好多謝佢哋，係佢哋令啲觀眾開始正面地留意我多啲，好感謝佢哋」。至於有網民發現張繼聰和謝安琪有follow CY的IG，而張繼聰在前哨戰已出story力撐CY，究竟他們是否認識？CY講笑說︰「我識佢哋，不過佢哋唔識我！」又指︰「我都唔知佢哋幾時follow我，不過喺pre round 唱《缺》時，張繼聰有喺IG po過話鍾意我把聲，我簡直覺得發夢咁，佢出post like我。所以我估佢地應該係睇《造星III》然後留意到我，不如你問佢哋啦。」

CY唱出蕭敬騰的《王妃》，表現獲網民好評。（YouTube影片截圖）

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今季節目以「藝人再出道」為招徠，不過CY其實是素人一名，沒有簽公司，他表示︰「參賽之後主要都係我姑姐喺背幫我，譬如處理下工作接洽啊，social media咁啊，留意我啲報道同畀意見我咁，都好多嘢做，我係好多謝佢。至於其他嘢就我自己一腳踢搞㗎啦！」決賽在即，最後問到他有沒有信心贏，他坦言︰「我冇諗，淨係想 good show。」希望到時CY的表現會再令觀眾眼前一亮！

節目令CY多了「神經刀」的花名，有時像在「發夢」一樣，但上台卻可以發揮到超水準表現，CY笑指︰「其實都幾好，咁快有藝名」。（Instagram@chasec316）

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