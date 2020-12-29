飛輪海出道15周年獨欠炎亞綸貼文　吳尊貼舊照：還是感到很驕傲

「就算世界與我為敵，我超喜歡你…」﹑「秀出我的花樣我有我的Young…」等，一首首都是台灣男子組合飛輪海的經典名曲。而不知不覺他們在今年的28日正式成立出道15周年，團員們都一一上貼舊時的合照於微博慶祝，但未見炎亞綸有任何表示，再度勾起不少人的童年回憶。

飛輪海已經出道 15周年了 。（網上圖片）

吳尊在微博上貼多張舊時飛輪海一起出席簽唱會﹑演唱會﹑MV片段等的照片作慶祝，他寫道：「15年前的今天是飛輪海的開始，到了今天還是感到很驕傲，並不是因為我們實現了多少的成就，而是我很懷念我們曾經用盡全力一起努力拼搏的精神。真心感恩所有鼓勵和支持過我們的朋友，我有，我要，我可以，飛輪海Go,Go,Go。」還同粉絲互動叫大家分享舊時飛輪海的照片，想不到大家都好快手上貼偶像舊時出席各種活動照片，令吳尊非常開心還留言表示：「你們的照片带我回到從前了」

吳尊在微博上貼舊時照片慶祝一番。（吳尊微博圖片）

而汪東城就上貼一張他們的專輯封面留言道：「今日機場粉絲對我說「15周年快樂」，的確這些年不曾主動提及，太多的腦補与網傳，讓人無從開口去談論些甚麼。直到追光吧哥哥的採訪，問到烈火戰馬組合演出後的心情，久久答不上來。我說了我很想念飛輪海，十五年，確實紅過，是我且走且珍惜的人生閃光。」

汪東城表示好想念飛輪海。（汪東城微博圖片）

另一成員辰亦儒則非常貼心，上貼了一段飛輪海多首MV影片合集，包括《我有我的Young》﹑《超喜歡你》﹑《夏雪》﹑《只對你有感覺》﹑《謝謝你的溫柔》等，一首首歌曲勾起不少人的童年回憶，他留言道：「真的是算出道15年了，我們一直在向前走，努力享受充實人生的每個階段，但沒有以前就不會有現在，飲水思源讓人懂得感恩，不忘初心繼續前行，你喜歡我曾經的哪首歌呢？」

辰亦儒則非常貼心，上貼了一段飛輪海多首MV影片合集。（辰亦儒微博圖片）

三子先後發文慶祝，但未見炎亞綸有任何表示，其實他早前曾在節目《花花萬物2》中，曾不畏言表示同他們三個人不是玩在一起的人，平常亦都沒有聯絡，算不上是朋友關係。但無論如何都好，飛輪海都是屬於一代人的回憶。

炎亞綸未發文慶祝。（炎亞綸微博圖片）