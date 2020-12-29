TVB播內地跨年騷網友大呼驚奇　湖南衛視集齊最多港星助陣？

不到一星期時間2021年即將到來，為了迎接新年內地各大電視台同網台都會舉辦跨年演唱會，而近日的演出名單亦正式出爐。最令大家意想不到的是，今年TVB竟然參與其中，同網絡平台bilibili（簡稱：B站）合作將在31號晚10:15PM播出名為「2020最美的夜跨年晚會」節目，這個罕有現象令廣大網友非常驚訝，一度登上微博熱搜榜廣為討論。

bilibili網今年同TVB合作。（微博圖片）

過去內地的跨年演唱會極少在香港的電視台或其他平台播出，此次TVB破天慌同bilibili合作的確令不少網友感到驚訝。翻查資料得知，今次是TVB成立53年來第一次同內地網台合作播出跨年演唱會，據指是次演唱會將是採用普通話原聲同中文字幕呈現。

難得首次同內地網站合作演唱會，TVB方面亦嚴陣以待派出重量級金牌司儀汪明荃（阿姐）﹑陳百祥（叻哥）主持，還有多位TVB藝人同星夢歌手共同參與，包括黎諾懿﹑周柏豪﹑菊梓喬﹑蕭正楠等，還有大家熟悉的謝霆鋒同鄧紫琪，為大家帶來一連串精彩表演。另外，據內地媒體報道指，是次bilibili同TVB合作，還會在跨年當晚派出上千架無人機環繞香港的夜空，實行與民同樂。除此之外，bilibili還在北京﹑武漢﹑台北設立分會場。

不少TVB藝人都有參與跨年演唱會。（周柏豪微博圖片）

不少網友見到TVB罕有地播出內地的跨年演唱會都大為驚訝，紛紛表示有一種次元壁破的感覺，兩地同慶新年是一件高興的事，同時亦覺得bilibili實在太厲害，可以在香港播出節目。

TVB網站節目表顯示。（TVB節目表截圖）

除此之外，今年各大電視台的跨年陣容亦非常厲害，「湖南衛視」邀請了王力宏﹑王大陸﹑陳偉霆﹑謝霆鋒﹑吳亦凡﹑容祖兒﹑陳曉東﹑許靖韻等人，超過30組藝人登台演出。而「東方衛視」的表演嘉賓則有陳志朋﹑胡夏﹑李玟﹑張信哲﹑鍾漢良﹑那英﹑陳小春﹑應采兒﹑鄧紫棋等，「浙江衛視」有陳立農﹑張藝興﹑張韶涵﹑關曉彤﹑Angelababy﹑李晨等，「江蘇衛視」有韓紅﹑李克勤﹑王源﹑張杰﹑金晨等，「北京衛視」有李宇春﹑鄧倫﹑黃曉明﹑李沁等，幾乎中港台紅星齊集，但似乎「湖南衛視」邀請了最多香港明星。

不少香港明星都獲邀出席跨年演唱會 ．（微博圖片）