馬圈女神莎拉陪富三代鍾培生整聖誕飾　精緻外表惹整容疑雲

馬術評論員莎拉（鄭嘉欣，Scarlett）因樣貌標致，聲線甜美而成為「馬圈女神」，早前她就受邀去到富三代兼「電競第一人」鍾培生的YouTube channel陪對方弄聖誕樹提早過聖誕，令不少網民羨慕鍾培生，並大嘆：「有錢真好！」

馬圈女神莎拉！（影片截圖）

不少網民笑稱鍾培生偽毒可恥！（影片截圖）

現年32歲的莎拉曾在銀行工作和當過空姐，數年前到有線電視球彩台面試，成功當上跑馬地夜馬外景主持人。她目前在香港賽馬會節目《胆識過人》擔任賽馬預測主持，以及香港商業電台881《一馬當先》的直播主持。莎拉在影片中透露自己是一個沒有儀式感的人，她稱：「通常聖誕前後都要做嘢，大時大節，聖誕、新年，甚至情人節全部都喺屋企過，對住電腦做我嘅工作準備，所以做馬圈都冇咩自己嘅私人時間，我哋係週末返工。」

點撃下圖睇兩位整得幾認真！

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雖然莎拉精緻的五官十足洋娃娃，但亦有不少網民質疑她有整容之嫌，並留言：「女神個樣好膠」和「個下巴咩事...」等等，但亦有不少大讚莎拉好靚，感覺人很nice！

點撃下圖睇莎拉私下靚相！

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