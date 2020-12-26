羅天宇首次擔正贏盡人氣　細數4點吸引力隨時上位做林峯2.0

由羅天宇首次擔正的小品劇《香港愛情故事》雖然首周收視未似如期，但他絕對憑此劇贏盡口碑和人氣！出道12年，港男出身的羅天宇一直發展平平，反而異性緣甚強，與苟芸慧、湯洛雯和陳瀅等多位女神傳緋聞，因而被視為「女神收割機」，其實能夠成為「女神收割機」絕對是真本事，究竟羅天宇有什麼吸引力呢？

羅天宇升呢做男神！（梁碧玲攝）

點撃下圖重溫劇集精華！

+ 22 + 22 + 22

港男出身擁完美Body

羅天宇2008年參選香港先生獲得少年組冠軍，一向都是肌肉型男。他早在劇集《她她她的少女時代》中以半裸上陣拍沖涼戲，盡現「肌」爆身形，當時他更將體脂率減到得8%（男士的體脂率正常在14至23%之間），可謂下盡苦功，加上180cm的身高，堪稱完美！

點撃下圖睇真啲！

家境富裕不愁生活

羅天宇家底雖然不及林峯、陳凱琳以及張寶兒等一眾「億億聲」的富二代，但他母親做生意及炒樓有不少斬獲，現時她主力經營位於西貢蠔涌路成豐片場內的4萬呎金喜燒烤場及茶餐廳生意，亦相當不錯。

+ 11 + 11 + 11

性格內斂謙虛又孝順

羅天宇性格內斂謙虛，私下絕不「口花花」撩女仔，而且人緣甚廣的他獲不少圈中好友為他慶祝生日。他更是一名「孝順仔」，接受《香港01》訪問時，他曾講到︰「（媽媽）照顧咗我哋咁多年，都想照顧返佢，會陪住佢，尤其是唔想佢自己一個，所以希望將來都可以一齊住喺同一個地方度。」

一家人好好！（IG/@lawjoey ）

歌喉了得演技有驚喜

羅天宇不時都被大讚唱功了得，除了他去年與譚嘉儀合唱的《A Whole New World》得到不少好評外，最近他與谷婭溦一同合唱《香港愛情故事》的片尾曲《哭牆》同樣深受網民讚賞，紛紛留言：「天宇把聲好夾，同唱得好有感情，正！」、「强烈要求續集歌由天宇唱啊！」、「天宇把聲好掂」和「天宇可以進軍樂壇！」而且，羅天宇今次在《香港愛情故事》的演技亦相當真摰，相當有進步。

綜合以上幾點，羅天宇絕對有望成為TVB一線小生，加上王浩信和袁偉豪等人都簽約邵氏鋪路進軍內地市場，上位機會大增。另外，不少網民亦認為羅天宇對以往幾段情都相當認真，不是食家反而是「被女食」。

點擊下圖看看羅天宇的前度或緋聞女友︰

+ 8 + 8 + 8

同場加映：香港愛情故事｜王敏奕游嘉欣現實係屋邨妹 一次數盡公屋出身藝人

點撃下圖睇公屋出身的藝人！