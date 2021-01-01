【多圖】本土美女紋身師蘇小小　甜美外貌姣好身材IG狂吸22萬Fans

一般來說，提到「刺青師」這個行業，相信多數人也和編輯腦中第一個浮現的意象雷同，不論是男性還是女性，一定就是很有個性、有想法然後刺青一定會刺很多在身上的既定人設，不過今天編輯要介紹的這位刺青師，不僅僅是打破了許多人對於刺青師的既定認知，更是因為甜美可愛的臉蛋還有凹凸有致的姣好身材擄獲了不少男性粉絲！就讓我們一起來認識這位來自香港的正妹「蘇小小 Zoe So」吧！

24歲的Zoe樣子甜美，而且身材姣好，在IG吸引近22萬粉絲！（按圖睇睇）▼

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香港出生，本名蘇麗華的 Zoe 蘇小小，年僅 24 歲的她在 Instagram 上就已經擁有多達 21.8 萬的粉絲人數，作為一名刺青師，Zoe 也特別開設了一個名為「zoetattoowork」的社群帳號來向大家展示她一個個獨特的作品，從照片中可以看出，Zoe 的刺青風格其實相當多元，不論彩色、黑白、簡約的線條或是輪廓豐富的圖樣都難不倒她：

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除了刺青師的身份以外，Zoe 同時也是一位平面模特兒和直播主，白皙的皮膚、甜美的氣質搭配一雙圓滾滾的大眼睛可說是迷倒了不少男性粉絲，而在 Instagram 上一張張的生活照更是擋不住其窈窕的身材，也難怪每每一發布照片，底下留言區隨即被粉絲灌爆直呼：「好辣！」、「真的好漂亮呀～」、「簡直是女神！」

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如果你以為 Zoe 只是個刺青師、平面模特兒還有直播主的話，那你就錯了！其實 Zoe 還有一個名為「little_forestz」的客製化保鮮花品牌，不論是卡通、漫畫裡的著名角色、家裡面心愛的寵物，甚至是情侶公仔通通都能夠訂製！而 Zoe 更是特別發佈了一篇貼文來分享她剛起步時遇到的種種挫折，不過也因為多次的反覆練習，讓 Zoe 現在做起來更加順利，保鮮花的內容也越來越豐富！

別說編輯都把好的自己藏起來，像 Zoe 這種多才多藝、才貌兼備的超級正妹怎麼能夠不分享！在此附上 Zoe 蘇小小的 Instagram 追蹤連結，不論你是想刺青、想買保鮮花、想看龍鬚糖還是只是單純想為生活增添幾分快樂的養分，趕快追蹤起來就對了！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：想跟她預約刺青！香港正妹刺青師「Zoe 蘇小小」甜美可愛外型坐擁20萬粉絲！】