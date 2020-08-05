清爽系短髮泰妹五官標緻　仲有鄰家女孩Feel　拍日系寫真堅似日妹

泰國是不少人嚮往的旅遊聖地，泰妹亦是不少男士心目中杯茶！這次要介紹的是一位清爽系的泰國網紅，樣子清秀，一頭短髮的她像極鄰家女孩，更重要的是她的身材無懈可擊呢！

Chatkamon Sukkasem來自泰國曼谷，樣子標緻而且肌膚白皙，配合便服衣着時給予人一種鄰家女孩的感覺。（IG「fangko_ok」圖片）

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Chatkamon Sukkasem（IG：fangko_ok）來自泰國曼谷，樣子標緻而且肌膚白皙，配合便服衣着時予人一種鄰家女孩的感覺。不過更重要的是，並非人人都襯得起的短髮，Chatkamon可以輕鬆Carry，絕對是天生的美人胚子。令人意料不及的是，她曾經以一頭黑髮影日系寫真，令人錯覺以為她來自日本呢！

↓↓↓Chatkamon的黑髮影日系寫真，似足日本妹！↓↓↓

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做得網紅，派福利照是常識吧？Chatkamon的IG有超過9萬名粉絲，她經常在ig打卡分享生活，當中不乏性感照片，十分養眼！

同場加映！更多靚女介紹你識！（香港01製圖）

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圓框眼鏡散發傻萌氣質 泰國網紅吸55萬粉絲 最勁其實係身材！（IG「kwan.lc」圖片／香港01製圖）

泰國網紅kwan.lc有一種呆萌的可愛味道！（IG「kwan.lc」圖片）

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↓↓↓一個眼神就能傾國傾城的絕美泰妹 103萬粉絲IG網紅是碩士學霸！↓↓↓

一個眼神就能傾國傾城的絕美泰妹 103萬粉絲IG網紅是碩士學霸！（IG「mookpichana」圖片）

PICHANA YOOSUK身材亦都一級棒，不但上圍豐滿有深長事業線，纖腰翹臀加長腿。（IG「mookpichana」圖片）

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