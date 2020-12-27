日本最強棒球美女撞臉馮盈盈？露長腿接實時速200km鬼影變幻球

論棒球中擔任哪一個位置難度最高，相信有不少人會將票投給「捕手」，畢竟除了要緊盯壘上跑者及下達戰術之外，還得要接到投手的各種刁鑽球路；講到接球，近期在日本就出現一名「超會接球」的棒球正妹Meichyun，她甚至可以接到時速200公里的火球，引發廣大網友瘋狂熱議。

這名正妹Meichyun今年僅22歲，是一位育有一兒的單親媽媽，同時亦是一名日本非常具有人氣的YouTuber，目前頻道擁有超過4.5萬人追蹤，Meichyun透露自己從小學就開始接觸壘球，曾打進全國八強，並在中學入選縣代表，主要守備位置為三壘和游擊，而她對於「接球」相當擅長。日前Meichyun接受訪問時，坦承自己未來有天想擔任職棒開球儀式的捕手，並指名希望可以接到大聯盟日籍球星達比修有的球。

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不過她到底有多會接球呢？近期Meichyun在個人YouTube頻道上傳一則影片，紀錄她去打擊練習場蹲捕接球的片段，沒想到這位看起來皮膚白皙且身型纖細的女子，一戴上手套後就完全變了一個人，Meichyun不僅能輕鬆面對170公里的快速球，就連人類都無法觸及的200公里鬼影變幻球，她也能易如反掌精準接捕，重點是過程中Meichyun並沒有穿戴任何防護面具，顯然她對於自身接球技巧相當有信心。

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這部影片立即吸引廣大網友前來朝聖，大家都對Meichyun的超狂接球感到讚嘆不已，紛紛留言表示：「好猛」、「真的太噁了」、「蹲在那就勇氣十足了，何況是女生」、「我媽問我為何跪在電腦前」不過亦有網友擔心Meichyun萬一沒接到的話很有可能會造成身體受傷，甚至是被擊中眼睛導致失明，建議Meichyun之後應該都要穿戴防護面具比較妥當。

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