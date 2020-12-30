甄子丹罕有公開跟前妻所生囝囝照片　大仔同「宇宙最強」餅印一樣

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現年57歲的「宇宙最強」甄子丹跟汪詩詩結婚後有一子一女，分別是Jasmine和James，他們不時會出現在甄子丹的IG，但其實甄子丹跟前妻梁靜慈也有一個兒子Jeff。趁着節日，他們一家人相聚，甄子丹更罕有公開了大仔的樣子。

甄子丹不時會share家庭照。（Intagram@donnieyenofficial）

Jeff今年25歲，戴眼鏡，外表斯斯文文，細心看其實跟爸爸好似樣，而之前甄子丹分享過自己的童年照，原來Jeff似足爸爸小時候，一個餅印一樣！甄子丹留言寫道︰「I’m a lucky father!!!（我是一個幸運的父親）」，後來他又再貼出另一張合照，大讚太太汪詩詩為他們一家帶來快樂，的確是非常幸福的一家人。講起甄子丹跟前妻梁靜慈，女方本來從事廣告工作，他們在1993年相戀，短短三個月就在美國秘密註冊結婚，可惜二人在1994年離婚。而甄子丹就在2003年跟汪詩詩結婚再組家庭。

點擊下圖看Jeff的樣子和甄子丹的照片︰

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點擊下圖看看甄子丹跟汪詩詩的女兒Jasmine的靚相︰

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