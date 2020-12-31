星級日日瘦│蔡依林曾減肥過度停經一年　找對方法長期保持90磅

台灣天后蔡依林（Jolin）一向對自己要求極嚴格，經常覺得自己不夠完美，以前她是肉肉身型，很容易發胖，所以用上極端的減肥方法，這些方法初期很快見效，但對健康損害極大，她更曾因此而一年不來經，後來才找到健康的瘦身方式，不只體重長期保持41kg（約90磅），亦愈來愈年輕美麗。

蔡依林以前的體質易胖，因此經常用極端減甩方法來減肥，但令身體愈來愈差。（資料圖片）

蔡依林過去的減肥誤區：

Jolin曾為了減肥而極端節食，一天只吃一餐甚至什麼不吃，雖然一開始瘦得很快，但一旦回復正常飲食，就會很容易反彈，而且還會導致胃痛、肚脹、失眠，停經等；另外她也試過只吃蘋果減肥，一餐只吃一至兩個青蘋果，或只吃一份沙律，但這樣只吃單一食物來減肥，會造成營養不均；而且謝絕一切油份，即使吃菜也要過水，但其實身體細胞很需要油分，戒油是容易瘦下來，但皮膚會變得沒光澤，令人顯老，而且會令減慢腸道蠕動，導致便秘。

蔡依林找到正常減肥方法之後，比以前更美更年輕。（蔡依林IG）

因為用極端減肥法吃盡了苦頭，Jolin之後決心改變，以健康的方式維持苗條身形：

1.拋開偏激減肥方法 尋求專業營養師協助

有了過往的教訓，Jolin找來專業營養師，為自己量身訂製健康飲食和運動習慣。飲食部份會依據自己的身體狀況來調整，日常飲食主要雖以清淡為主，但營養均衡，可吃肉、蔬菜和澱粉質。

Jolin不會像之前那樣瘋狂節食。(蔡依林微博)

但注意每個人體質也不一樣，應避免胡亂遵循別人減肥餐單，Jolin自己的體質是不可以吃太寒涼的食物，各人應根據自己體質製訂適合自己的餐單。

Jolin身材Fit爆，一回也不像已經40歲！。(蔡依林微博)

2.堅持活動增強肌耐力 塑造更美體態

過度減肥會導致肌肉流失，肌肉有助燃燒脂肪，Jolin平日透過瑜伽及有氧運動來增加肌耐力與肺活量，例如踩單車、打羽毛球、打桌球等，瑜珈能夠增加身體柔軟度的瑜珈，塑造更美體態和身材曲線。

3. 睡眠充足 既養生同時避免下半身肥胖

Jolin曾強調早睡是對身體最簡單的養生方式，雖然作為藝人平日工作排得很滿，但只要情況允許，她都會讓自己睡滿6至7小時，避免睡眠不足造成身體勞累，而且經常熬夜容易造成下半身肥胖。

保持足夠睡眠，可以防止肥胖！（IG圖片／jolin_cai）

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