《驅魔麵館》登Netflix收視冠軍！　四大金句反映現實社會引共鳴

除了Netflix原創的《Sweet Home》之外，《驅魔麵館》可以說是2020年末最強韓劇之一了！播出不久就擠進Netflix香港排行榜冠軍，第6集又以7.654%贏過《Voice 2》大結局，刷新OCN電視台歷代收視紀錄，到了第8集又破自身新高以9.302%穩坐OCN電視台第一名大劇！而《驅魔麵館》之所以如此受歡迎，劇情故事自然是最大原因，除了和男主角對抗霸凌、破關打怪一路成長外，還跟著以經營麵館作為掩護的團隊成員一起辦案，試圖找出七年前殺害父母的兇手並揭開背後更大的政商勾結陰謀。雖然是漫畫改編劇，但卻處處反映現實社會──家暴、霸凌、政治腐敗。還有網友也超推《驅魔麵館》的台詞，沒有強灌你心靈雞湯，但卻會讓你頻頻點頭附和產生共感⋯⋯