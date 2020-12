近日不少精彩劇集在Netflix上架,《今際之國的有梄》與《Sweet Home》等都長居最受歡迎榜。除了新戲連連,來到年尾,也有不少好戲正準備悄悄下架。

6部「不得不看」愛情經典:《緣份精華遊》、《忘了、忘不了》



Netflix每月都有電影下架,稍不留神,好戲便已默默下架!2020年尾,幾部重量級愛情經典都將會相繼下架,當中又有哪些經典作品,值得女生一再回味?

▼▼▼點擊看6部即將下架愛情電影,《Before Sunrise》取材導演真實愛情故事?結局與現實如像平衡時空?▼▼▼

《收錯愛情風》:男人心態突變 全因你過份在乎?

芸芸作品中,筆者推介最不浪漫的一套-《收錯愛情風》(He’s Just Not That into You)。《收錯愛情風》上映十多年,但當中的愛情錯摸,一點都不過時。

電影想說的即使不浪漫,但也算是有個浪漫的結局。而我們身邊即使沒有像男主角Alex一樣的男子提醒,我們也可憑自己的智慧「收風」!愛情那麼多煩惱,會否都是因為我們自作多情,只願相信自己想相信的?(《收錯愛情風》劇照)

劇中維繞多角戀愛,捉緊時下都市人自以為懂得愛情的心態,也把許多人的不安道出:為何曖昧中的他突然失蹤?為何他遲遲不想結婚?

《收錯愛情風》道出了一個殘酷真相,愛情不是偶像劇那樣,有人喜歡你,也有更多人對你沒有感覺。更重要的是,世界不是繞着你轉的。好姐妹總是偏袒好姐妹,把那個「他」的一舉手一投足都解讀成愛意,但電影卻道:

對,他可能喜歡你,但其實沒有那麼喜歡你。 《收錯愛情風》

電影想說的即使不浪漫,但也算是有個浪漫的結局。而我們身邊即使沒有像男主角Alex一樣的男子提醒,我們也可憑自己的智慧「收風」!

愛情那麼多煩惱,會否都是因為我們自作多情,只願相信自己想相信的?

