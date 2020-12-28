近日不少精彩劇集在Netflix上架，《今際之國的有梄》與《Sweet Home》等都長居最受歡迎榜。除了新戲連連，來到年尾，也有不少好戲正準備悄悄下架。

6部「不得不看」愛情經典：《緣份精華遊》、《忘了、忘不了》



Netflix每月都有電影下架，稍不留神，好戲便已默默下架！2020年尾，幾部重量級愛情經典都將會相繼下架，當中又有哪些經典作品，值得女生一再回味？

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《收錯愛情風》：男人心態突變 全因你過份在乎？

芸芸作品中，筆者推介最不浪漫的一套－《收錯愛情風》（He’s Just Not That into You）。《收錯愛情風》上映十多年，但當中的愛情錯摸，一點都不過時。

電影想說的即使不浪漫，但也算是有個浪漫的結局。而我們身邊即使沒有像男主角Alex一樣的男子提醒，我們也可憑自己的智慧「收風」！愛情那麼多煩惱，會否都是因為我們自作多情，只願相信自己想相信的？（《收錯愛情風》劇照）

劇中維繞多角戀愛，捉緊時下都市人自以為懂得愛情的心態，也把許多人的不安道出：為何曖昧中的他突然失蹤？為何他遲遲不想結婚？

《收錯愛情風》道出了一個殘酷真相，愛情不是偶像劇那樣，有人喜歡你，也有更多人對你沒有感覺。更重要的是，世界不是繞着你轉的。好姐妹總是偏袒好姐妹，把那個「他」的一舉手一投足都解讀成愛意，但電影卻道：

對，他可能喜歡你，但其實沒有那麼喜歡你。 《收錯愛情風》

電影想說的即使不浪漫，但也算是有個浪漫的結局。而我們身邊即使沒有像男主角Alex一樣的男子提醒，我們也可憑自己的智慧「收風」！

愛情那麼多煩惱，會否都是因為我們自作多情，只願相信自己想相信的？

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