遭逾百行家聯名抵制封殺　于正、郭敬明終承認抄襲並公開道歉

《延禧攻略》編劇、內地製作人于正，及憑《小時代》系列走紅的內地作家兼導演郭敬明，於今月21日，遭瓊瑤聯合111名編劇、導演、製作人、作家等發表聲明抵制，指控二人是抄襲剽竊者，新華社亦於12月23日就事件採訪了發聲明的4位主要發起者、參與者，並進行了深度報道。郭敬明及于正今日（31日）先後發文道歉認抄襲。

郭敬明就抄襲一事公開道歉。（網上圖片）

郭敬明在31日凌晨在微博發文，承認抄襲莊羽的作品《圈裏圈外》，並作出道歉。當年他的小說《夢裡花落知多少》在2006年被法院裁定，屬抄襲作家莊羽的小說《圈裡圈外》，需向對方賠償20萬元人民幣，並登報道歉。相隔14年後，郭敬明終向莊羽道歉，他在文中表示，當時「年少輕狂的虛榮及抗拒」，令他選擇逃避道歉，他對莊羽造成的傷害，以及所有原創作者道歉，亦承諾拒絕抄襲、尊重創作。郭敬明稱會把《夢裏花落知多少》的版權收入全部賠償予莊羽，如對方不願接受則會改捐給慈善機構。

遭郭敬明抄襲作品的莊羽接受其道歉。（網上圖片）

莊羽回應表示，雖然這份歉意遲來，但她接受對方的道歉，並提議將《圈裏圈外》及《夢裏花落知多少》線上線下所有版稅以及全部收益共同成立一個反剽竊基金，以幫助原創作者維權，並接受公眾的監督。

于正隨後亦在微博上公開向瓊瑤道歉。（網上圖片）

于正隨後亦在31日早上十時左右在微博發文，《宮鎖連城》侵犯《梅花烙》版權一事，向瓊瑤公開道歉。于正於2014年，遭瓊瑤提告，其作品《宮鎖連城》一劇抄襲《梅花烙》。2015年北京市高級人民法院判決即認定《宮鎖連城》侵犯《梅花烙》的改編權和攝製權，除了要賠償500萬外，還要登報道歉，但是于正當時拒絕道歉。

事隔6年後，沒想到于正選擇在2020年最後一天，終於願意向瓊瑤致歉，「這份道歉現在才來，並非我不願意承認錯誤，而是我缺乏足夠的勇氣。」，還吐露這6年來並非如大家眼中的一帆風順，他在生活和事業上都承受了巨大的壓力，「除了給您的賠款之外，我還面臨平台、投資方等一系列的賠償，這是對我最好的懲罰，也是血一般的教訓。」最後于正表示「希望有機會跟您當面道歉！」

台灣作家瓊瑤等了６年，終於等到于正的道歉。（瓊瑤Facebook）

聯名信全文。（微博截圖）

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