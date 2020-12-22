內地逾百位行家公開抵制于正郭敬明　兩人已被中國編劇行業開除

內地編劇兼製片人于正一直是備受爭議的人物，總是被彈抄襲、抽水等問題。儘管2018年憑清宮劇《延禧攻略》成功「翻生」，劇集的服裝、道具、化妝等都比以前精良很多，但依然離不開這兩個話題。

其實《延禧攻略》也被指抽水以及抄襲《如懿傳》，兩者不止背景相同，且有些劇照的構圖都似到十足十，但《如懿傳》拍攝早過《延禧》。（劇照）

昨晚（21日），內地編劇余飛、宋方金等人在微博發布了111位編劇、導演、製作人、作家的聯名信，向行業與社會發出強烈呼籲：「抄襲剽竊者不應成為榜樣！」點名指責有抄襲劣跡的于正、郭敬明以節目導師、嘉賓的面目出現，在節目內外進行話題炒作，以此追逐點擊率、收視率、博人眼球。

文中指出，郭敬明、于正在法院判決後，拒絕執行法院的道歉判決，未對自己的違法行為作出任何檢討，這樣的「文賊」在網絡平台、電視台被捧為導師，讓他們販賣「成功學」，在社會上造成了極其惡劣的影響，對青少年樹立非常壞的榜樣。因此，這逾百位業內人士鄭重呼籲，立即停止對「劣跡從業者」的宣傳炒作，對相關節目做出修改調整。

聯名信全文。（微博截圖）

除此之外，早在上星期，聯名簽署人之一的編劇汪海林就曾在微博透露：「于正和郭敬明，是被中國編劇行業開除了的，在編劇這個行業裡社會性死亡了。任何正規的編劇活動裡都不會有他們出現。他們會在一些商業機構以編劇的面目出現，在資本和平台簇擁下沐猴而冠。」

業內人士透露于正和郭敬明不屬於中國編劇行業。（微博截圖）

郭敬明同于正先後於《演員請就位2》、《我就是演員3》中分別擔任導演與導師，前者2006年被法院判定其作品《夢裡花落知多少》抄襲莊羽的《圈裡圈外》，郭敬明進行了賠償，但拒不道歉；後者2014年遭瓊瑤起訴《宮鎖連城》抄襲《梅花烙》，在判決後，于正同樣拒絕道歉。更諷刺的是，于正在參加《我就是演員3》時，還發布了一班言論，讓想抽水、翻紅、藉機獲取名利的藝人死心，因為自己會像照妖鏡一樣死死盯著大家，結果被網友揶揄「蹭熱度不是你的專長嗎」、「你可拉倒吧，你一個人能演一台劇」、「別人說三個女人一台戲，你一個人就可以整好幾部戲」等。

于正是網友公認的「抽水王」。（微博截圖）

然而，網友們對此意見不一，有人表示支持，但也有人發現受到抄襲爭議的《三生三世十里桃花》以及《甄嬛傳》的編劇也在簽署名單中，認為這封公開信並不具說服力等。

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