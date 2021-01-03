安心亞不畏寒流　穿上性感透視裝勁歌熱舞　歡送2020年

安心亞31日不畏「霸王寒流」來襲，在高雄跨年身穿黑色透視連身超辣勁裝，雖然「珍藏長輩」，但露出的逆天長腿、蜜桃臀讓粉絲瘋狂尖叫，吸睛度滿分。在她演唱「Super跩」一曲時，當場在螢光色特製道具上展現超高難度180度「劈腿」舞步，展現驚人柔軟度。

她說這個技巧真的很難，「這1個月來我每天拉筋、還請老師調整我的姿勢，就是為了練『劈腿』！」在台中場演唱「呼呼」一曲時，她又使出奇招，在紫色道具椅上性感熱舞，各種高難度「人體折紙」舞步以及超辣地板動作讓大家驚呼連連，她說：「為了跨年真的是瘋狂練舞，連作夢都在跳！但看到台下的反應，讓我忘記氣溫只有個位數，很值得啦！

安心亞日前穿性感黑色透視連身裝，在跨年晚會上勁歌熱舞！按圖查看精彩表演照片▼▼▼

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另外，同門的曾沛慈、關詩敏昨在跨年晚會帶來精采演出，曾沛慈身穿「搖錢樹」戰袍連趕新竹、彰化2場，重點在背後開大洞，露出骨感美背超吸睛，她打趣說：「因為服裝一半是綠色的、一半是亮閃閃的銀！」

很多縣市跨年配合疫情改為線上，曾沛慈則想對病毒說：「好了你可以不要再刷存在感了，我們知道你很厲害了，頒獎給你你可以退休了啦！」關詩敏則豪邁大喊：「病毒，給我退散！」

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