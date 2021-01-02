非凡三俠｜吳業坤與女神周秀娜一圓結婚夢　十年前已經關係匪淺？

由張智霖、黃宗澤及周秀娜（Chrissie）主演的新劇《非凡三俠》只有短短六集，劇中三位主角的真正身份成謎，表面上是導遊姜寶兒的Chrissie，原來是國際刑警Lara。劇中Chrissie與吳業坤飾演未婚夫妻，最後兩人更步入結婚殿堂。其實坤哥與Chrissie早有淵源，當年坤哥參加TVB比賽節目《超級巨聲2》時，在台上講的一句「多謝周秀娜」令全場愕然，原來坤哥的女神正是Chrissie！

吳業坤當年在《超級巨聲2》台上公開多謝周秀娜。（YouTube影片截圖）

娜姐親筆簽名嘅寫真集係坤哥嘅精神食糧！（YouTube影片截圖）

坤哥當年同女神見面好緊張：

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坤哥在2010年參加《超級巨聲2》奪得第五名後正式出道，而在比賽期間他曾兩度跌入淘汰區，幸好最後順利晉身總決賽。當年坤哥在台上公開感謝謝東閔後，突然爆出一句「多謝周秀娜」，即時令全場爆笑！之後坤哥更獲安排與Chrissie見面，他更大爆原來一切源於書展的簽名會，得到女神親筆簽名的寫真集後，坤哥大受鼓舞，更愈戰愈勇！兩人更在《超級巨聲2》的畢業演唱會上手拖手合唱《小酒窩》，羡煞旁人！

坤哥同女神娜姐手拖手合唱《小酒窩》，真係羡煞旁人！（影片截圖）

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一直視Chrissie為女神的坤哥，入行後不但有機會與對方拍攝旅遊節目，今次更在劇中飾演一對拍拖8年的情侶，雖然未有親熱戲份，只限於拖手仔，但在大結局中就有一場結婚的戲份。穿上白色西裝的坤哥，深情款款地望着新娘子Chrissie，一圓多年來的夢想！坤哥由10年前的粉絲，到如今可以與女神一嘗結婚的滋味，他都有在IG表達興奮心情：「人生好奇妙，十年前是粉絲的關係，今天是劇集對手戲的關係（打邊爐夾咗舊豬肉畀我），不要輕言放棄，假如你還想堅持的話。」不少網民笑言坤哥奮鬥10年終於圓夢，絕對是「宅男之光」！

兩人在劇中有結婚的戲份！（影片截圖）

宅男之光！（IG@kwangorrrrrr）

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