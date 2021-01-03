何雁詩叱咤台下追星成功　MIRROR成員中最愛Edan唔怕鄭俊弘呷醋

何雁詩（Stephanie）於去年11月底約滿離開星夢娛樂之後，回復獨立歌手身份自由度提升了不少，不單可以暢所欲言高調撐ViuTV選秀節目《全民造星III》，更終於有份出席叱咤樂壇流行榜頒獎典禮。雖然當日Stephanie無緣獎項，不過她有機會化身小粉絲在台下睇人氣爆燈的MIRROR似乎顯得好開心，更自爆自己最喜歡綜藝感十足的Edan（呂爵安）。

何雁詩日前出席叱咤樂壇流行榜頒獎典禮。（Instagram：@honganc）

MIRROR日前在叱咤上奪「叱咤樂壇組合」銅獎，以及憑歌曲《IGNITED》奪「專業推介．叱咤十大」第三位。（Instagram：@mirror.weare）

Stephanie早前高調在Instagram公開表態自己不理阻有追看隔離台的《全民造星III》兼力撐Judas羅凱鈴及Mischa葉巧琳，去到叱咤見到《全民造星I》出身的MIRROR都不忘在Instagram炫耀一番上載他們在台上勁歌熱舞的片段，並出post問大家「競猜我最鍾意邊位MIRROR成員」。有網民估是不是Edan，Stephanie馬上回應說：「全中」，更隨即tag對方。她可能擔心自己如此高調向Edan「示愛」會令老公鄭俊弘呷醋，亦有在下方tag上他大呼「老公我愛你」！

何雁詩坦言MIRROR十二位成員中，最喜歡Edan。（Instagram：@honganc）

未知阿Fred會否呷醋呢？（Instagram：@honganc）

Edan公開多謝何雁詩的喜愛。（Instagram：@edanlui）

現年23歲的Edan除了作為MIRROR成員而為人熟悉之外之外，他近日在ViuTV劇集《男排女將》和綜藝節目《膠戰》都表現亮眼兼大放笑彈，在觀眾心中留下深刻印象而人氣急升。

Edan（中）在《男排女將》中非常搶鏡。（Instagram：@edanlui）

Edan（右一）在現正播放的綜藝節目《膠戰》中展現搞笑瘋癲一面備受喜愛。（Instagram：@edanlui）

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