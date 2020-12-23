呂爵安Edan請出神級人物打造新單曲　成MIRROR第6位Solo歌手

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香港人氣偶像團體MIRROR自2018年成軍起為樂壇帶來新氣象，也重現了娛樂圈久違的追星文化，各成員亦從去年起先後釋出個人單曲，近日MIRROR中人氣不俗、以靚仔但又「冇偶包」形象入屋的Edan（呂爵安）亦宣布將於2021年1月中出個人單曲，是在團體中繼姜濤、Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）、Anson Lo（盧瀚霆）、Anson Kong（江𤒹生）之後的第六位Solo男歌手，引發不少鏡粉（MIRROR粉絲）期待。

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Edan精通鋼琴、小提琴，在MIRROR中素有音樂才子之稱，而即將釋出的個人單曲的製作班底可謂十分華麗，監製為Edward Chan（陳浩然），作曲為Cousin Fung及Raymond，而Edan亦會參與作曲的部份，填詞則找到殿堂級的Wyman（黃偉文），這也是Wyman時隔3年繼顏卓靈的《惡女》後再為新人填詞，光是這個陣容已經令期待值滿檔，據知Edan接下來會進行錄音工作，而他自己亦十分期待透過歌曲讓大家看到另一個不同面貌的Edan。

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