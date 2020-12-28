韓媒逢新年集體發功揭圈中戀情　歷代「元旦情侶」僅3對修成正果

少女時代成員太妍今日（27日）被傳媒踢爆與年輕4歲的男團VIXX成員RAVI已交往長達1年，不過緋聞隨即被太妍的所屬經紀公司SM娛樂否認，表明兩人只是「很好的前後輩關係」。事實上，每逢元旦或前夕都必定會有人氣偶像明星的戀情被有「韓國第一狗仔」之稱的Dispatch（D社）踢爆，而且D社的爆料更是鐵證如山，連一線明星亦無辦法否認，因此每到年尾及元旦的日子都會令人特別期待有得「食花生」，久而久之這亦成為每年的傳統，各家傳媒也加入曝光戀愛消息的行列。

太妍於上周一（21日）才剛剛帶着寵物狗Zero一同去RAVI的電台節目做嘉賓。（Twitter：@@kr_now）

RAVI和太妍於27日被韓媒joynews24爆料一同步出太妍位於聖水洞的高級住所。（來源：joynews24）

過去D社曾經公開過的戀愛緋聞幾乎命中率100%，被報道的明星藝人大部分都承認戀情，包括Rain和金泰希、李敏鎬和秀智，以及李昇基和少女時代成員允兒等等，無一不引起轟動。不過，備受D社「祝福」下的明星情侶卻要承受住巨大壓力，而且並不是每一對都能修成正果走到最後，只有Rain與金泰希，蘇志燮與趙銀政、以及元斌與李奈映能夠共偕連理，大部分都已經分手抑或離婚收場。

2013年元旦，當時仍在服兵役的Rain被D社影到與金泰希約會，兩人其後承認戀情。（Viu《K1頭條》提供）

Rain和金泰希現已是兩個女兒的父母。（VCG）

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