49歲池珍熙唔識玩IG張張相倒模一樣　網民：像人類的最後生存記錄

韓國男演員池珍熙於17年前在《大長今》中飾演「閔大人」而打開知名度，現年已經49歲的他不但依然帥氣不減，更開設Instagram與年輕粉絲分享自己的日常生活點滴，與交由公司打理帳號的大多數演員相比貼地得多。雖然池珍熙極畀心機經營Instagram，不過卻因為張張相都一模一樣被網民笑似「人類最後生存記錄」，有趣舉動引起網民熱議。

池珍熙現年49歲，依然相當有型。（Instagram：@ikkle_entertainment）

池珍熙於2003年播映的《大長今》中飾演「閔大人」而打開知名度。（《大長今》劇照）

池珍熙於2016年開設IG時，分享的照片都非常多元化，有運動照、工作之餘、風景照等等，而且背景亦張張不一樣，間中都有不少與劇組人員一齊影的大合照。不過最近池珍熙的Instagram發生了變化，他所分享的照片幾乎清一色都是他上班和下班坐在私家車副駕駛座的自拍照，而且張張的角度和表情亦一樣，唯一不同的是有他身上的服飾，無論是西裝、行山服、運動衫、白恤衫還是T恤全部都出現過。

池珍熙的Instagram張張照片都幾乎一樣。（Instagram：@actor_jijinhee）

他一系列的上下班自拍照亦因此引起網民關注成為熱話，笑言池珍熙很像記錄自己在地球上生存點滴的最後一個人類：「真的好像照片下方寫上『今日我依然生存呢，2020.xx.xx 』哈哈哈！」、「有點可怕但又好帥」、「為何一自拍就不懂得笑？」。亦有人表示池珍熙的舉動令人想起剛剛開始玩社交網站的長輩和父母，雖然笨拙但充滿真誠。

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