樓盤傳真｜66萬裝395呎舊樓白色簡約設計　單位盡頭凹位內有乾坤

有線節目《樓盤傳真》有一個「設計廊」的專題，講不同家居設計，上月一集介紹位於觀塘半山舊樓群的華苑大廈一個細單位，大廈樓齡近50年，單位面積395呎，設計師將全屋間隔推倒重來，務求令空間更實用。

單位以白色為主。（《樓盤傳真》電視截圖）

舊樓除了有橫樑多、樓底矮的問題，空間也要重新再改造，戶主夫婦和女兒住。屋主着重整潔簡單，希望單位空間感大點，和有更高採光度，同時要預留活動地方給兩歲的女兒。設計師將廚廁對調，開放式廚房令更多空間納入客廳，將睡房歸邊，另一邊是廚廁和儲物櫃，非常井井有條。而原則的大房近窗邊，現在就變成廳。單位以白色為主，用大量留白位，讓300多呎視覺上更寬敞。設計師在櫃邊、把手、窗框等位置加上灰黑色線條，以免過於單調。客飯廳比例上較大，焦點在落地大窗上，望樓景，也頗光猛。

窗邊有一個凹位。（《樓盤傳真》電視截圖）

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另外，廚房和廁所用灰黑色，因為可以隱藏污跡。深色的開放式廚房成為客廳焦點，而廁所也特意用深色天然石磚配襯，浴室連水箱也是隱蔽式，非常整齊。為了配合簡約感覺，設計師棄用大組燈，改用盒仔燈，和在部分地方加入射燈，令人不會覺花巧。主人房都是用簡約風，但就以暖木色為主。主人房的缺點是窗口細，沒有太多自然光照射。主人房地台、飯廳餐枱和廳的地磚都用木色，感覺溫暖舒適。而單位的盡頭兼窗邊有一個凹位，原來是女兒的小天地，現時就沒有放什麼家具，是小朋友的遊戲室。全屋除了有大量儲物空間外，還有一間小儲物房，可以放洗衣機，關上門就沒有噪音。單位的裝修費是66.3萬。

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