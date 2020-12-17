家居．築則｜屋主要求將單位裝到有酒店Feel　主人套房真係超似！

無綫財經台節目《家居．築則》最新一集介紹一間大屋，屋主竟離奇地追求酒店風，事關他之前經常要到外地工幹，住到一些設計好的酒店，想將設計帶到家裏。

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書房是半開放式的，可以兼顧整齊性和私隱。（《家居．築則》電視截圖）

單位用酒店風格設計，追求有酒店一樣的舒適感，屋主又要求用木的元素，因為感覺溫暖一點。於是設計師用玻璃、不鏽鋼和少量雲石，帶出酒店高貴時尚效果，同時用木元素貫穿全間屋。一入門口的玄關位有屏風，屏風頂連接木紋假天花，而透過屏風望入屋有若隱若現的透光感，屏風的雲石枱放藝術品，好有酒店感。另外，這間屋多用古銅色點綴，天花櫃門、把手櫃、門框都有，感覺不太奢華又高貴。客廳牆身用酒店常用的牆布，原來貪它耐用！

睡房似不似酒店房？（《家居．築則》電視截圖）

廳有一個好靚的維港景，為了可以在更多不同位置望到海景，設計師將書房部分牆身變玻璃，成為一個半開放式的書房。而廳有雲石電視牆，也非常酒店Feel。走廊都有酒店式設計，天花用了古銅色漆底玻璃和滲光效果，整體感覺連貫。另外一間房主要用來放雜物，有需要時也可以搖身一變成睡房招呼朋友。走廊盡頭就是主人套房，原來是由兩間套房和一間閱讀室打通，所以空間好大，而且十足十酒店房一樣，有兩個床頭櫃加吊燈、有鋪上軟墊做梳化的窗台、有辦公桌，好似真的去了旅行一樣！

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