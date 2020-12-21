安樂蝸｜270呎蝸居整兩間房仲要整玄關　其中一間房似足居酒屋

J2節目《安樂蝸》最新一集由主持林穎彤（Bella）和嘉賓樂隊成員阿冠帶大家參觀一間不足300呎的蝸居，設計師將這裏裝修成有濃濃日式感覺的地方，其中一間房更似足居酒屋。

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像不像日式餐廳？（《安樂蝸》電視截圖）

270呎的單位現時有兩夫婦住，他們計劃日後會生小朋友，所以設計也要顧及到這方面的需要。全屋主要用原木色同白色裝修，營造日系的感覺。設計師將單位改成兩房一廁，為迎合屋主的計劃。一入屋就有一個玄關位，同樣用了日式設計，有一面透光的屏風，阻擋視線之餘，不會太死板，上面的裝飾格子可以放模型擺設，不過200多呎的地方也做玄關位似乎會令單位「細上加細」？客廳方面，以盡量善用空間為主。鋼琴頂有吊櫃，不會浪費空間。電視櫃有斜角設計，方便屋主出入主人房。而其中一間房的日式玻璃拉門，更有特色牆效果，嘉實指︰「睇落去左日本餐廳咁喎」 ，的確似足日式居酒屋。

主人房方面，上兩級地台之後已經是床，沒有多餘空間。（《安樂蝸》電視截圖）

廁所方面，以着重空間感為主，配合屋主想光猛一點的要求，牆身用了白色仿雲石磚，感覺清新整齊。而屋主較少入廚，不會明火煮食，所以廚房設計簡單，而開揚格局的廚房可以增加空間感，盡量慳位預留空間給廳。主人房方面，同樣用客廳木條子設計，感覺連貫，有衣櫃之餘，也有一些空位可以放手機和日常用品，不過空間有限，真的一入房便是床，想行多一步也沒有。另一間似居酒屋的房原來是飯廳，有升降飯枱，預留這間房是方便日後改裝成小朋友房。只不過現在只有升降飯枱，這方位看廳的電視又不便，似乎在有小朋友前這空間的用途不多。全屋設計連裝修費是37萬，以300呎不足的空間來說，也算是頗貴。

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