安樂蝸｜60萬裝修564呎玩自然風　囡囡房色彩勁繽紛好老土？

J2節目《安樂蝸》最新一集由主持狄以達和嘉賓艾妮帶大家參觀一間實用面積564呎的單位，設計師打造一間自然風的家。

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單位的景觀不錯。（《安樂蝸》電視截圖）

單位有戶主夫婦、女兒和傭人姐姐 4人住，有兩間房，是典型的家居大小。設計師將單位裝修成自然風設計，用簡約線條配大量木材質感，用淺木色配白色。廳有落地大窗非常光猛，而且景觀不錯，一旁有一個又細又不實用的窗台，設計師將它改裝成有收納功能的窗台書櫃，可以坐在窗台上看風景，非常寫意。客廳有自然紋理和顏色融入其中，例如兩邊櫃都用木色，另外兩邊電視櫃和儲物櫃就用兩種不同的雲石圖案，連接整個空間。設計師為求簡約，他覺得最忌是用大紅大紫，所以用一些簡單顏色和花花草草點綴空間就可以。不過不知道是否家具都比較大型的關係，看上去單位就不似有500多呎。

雲石紋儲物櫃。（《安樂蝸》電視截圖）

主人房方面都有大窗，所以設計師將升高一級地台，將床褥和窗台放一樣高度，又可以儲物，而房間其他設計也很簡約。囡囡房因為先天間隔所限，擺位比較難，所以用盡空間，同時主要用白色和粉紅色，雖然小朋友房可以色彩繽紛一點，但又橙又粉紅又不同圖案，確實有點俗氣又老土。浴室方面，跟廳用了統一風格，牆身有白色大理石，門後面的牆身做了收納櫃。至於客廳的窄長走廊和玄關位都有木紋牆身，配合整體的自然風。單位設計連裝修費是60萬。

囡囡房的顏色豐富又鮮艷。（《安樂蝸》電視截圖）

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