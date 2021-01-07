楊丞琳「假MV試鏡片」登YouTube熱門冠軍　整蠱8大人氣網紅超爆笑

在「網路口碑YouTuber」排行榜上的台灣YouTuber見習網美小吳聯手「網路口碑歌手天團」聲量排行第11名的「全能天后」楊丞琳舉辦假MV試鏡，大整這群人董仔、木星、白癡公主、反骨男孩成員蕾拉、欸你這週要幹嘛的Shine、阿圓、紀卜心、許凱皓等YouTuber們，爆笑效果讓小吳和台灣天團五月天霸佔YouTube發燒前三，網友狂讚「2020最強企劃」、「真的會笑到噴飯」。

荒唐暖嗓操、詭異現代舞YouTuber全照做！網讚：榮登2020最好笑影片（點圖放大↓↓↓）

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暖嗓後進行唱歌、跳舞、演技考驗，楊丞琳請參加者唱出她的歌裡最喜歡的一首，小吳唱失憶的金魚，不僅笑場又亂改詞，讓楊丞琳當場變臉「你剛剛有認真唱嗎？」嚇爆後面幾位參加者。

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後期剪輯讓笑點更上一層樓！網友狂喊：替片師加薪

登上發燒第一的假MV試鏡「下集」則是資深YouTuber董仔、木星、白癡公主，配上蕾拉和小吳團隊的班底卡特，比起第一批參加者，董仔和木星顯得自在許多，讓網友讚賞「不愧是資深YouTuber」、「超荒謬的舞也跳的很好唱歌也棒」、「用自己的方式完全表達出粉絲的感覺」、「真的會讓人入戲欸」。

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