內地歌手同肖戰撞衫出醜　網友向品牌詢問：她穿的這款是高仿假貨

內地歌手談莉娜近日在微博上貼多張照片，並且發出貼文寫道「2020未等到的東西，2021會等到嗎？」字裡行間似有另一層意思，引起不少網友猜測應該同人氣男星肖戰有關。然而，沒想到有網友就將焦點集中在她所穿的衣服上，懷疑其衣服是「假貨」，意外地引發另一波話題。

談莉娜的貼文讓許多網友猜測同肖戰有關。（肖戰微博圖片﹑談莉娜微博圖片）

其實在多年前肖戰還未走紅的時候，曾批評談莉娜是「印度黑女」，令到她非常不高興。而多年後這一件事因為肖戰走紅關係再度成為熱話，談莉娜甚至在公開場合談論此事的時候還一度落淚。而她的粉絲後援會更連發多次微博要求肖戰道歉，可是一直都等不到對方的道歉。

所以近日談莉娜在微博突然發出貼文寫道：「2020未等到的東西，2021會等到嗎？」就被猜測疑在講肖戰，而有網友就指出事件已經過去了許久不必再提，總覺得她在賣慘蹭熱度。

早年肖戰曾批評談莉娜是「印度黑女」。（談莉娜微博圖片）

另外，當大家關注她這一番說話有何居心之時，有網友就將焦點集中在她的衣服上，原來她所穿的衣服同肖戰撞過衫，所以有網友就好奇心發作懷疑她所穿的是「假貨」，二話不說向品牌方詢問，沒想到品牌方回應她的衣服是高仿的：「她穿的這款西服是高仿假貨，版型﹑面料與品牌的都不同。這件已經過季品牌沒有在售賣了。」令到不少網友都嘲笑談莉娜，更紛紛留言：「假的永遠是假的」﹑「誰醜誰尷尬」等，覺得她太待丟人現眼了。

原來談莉娜所穿的是「假貨」。（SIMONGAO微博圖片﹑談莉娜微博圖片）