陶晶瑩不甘一家被指耍特權　維護老公出中指妄舉：我已超低姿態！

日前台媒《鏡週刊》大爆李李仁愛女荳荳疑越級出戰高中籃球賽遭舉報，不甘女兒被阻出賽於球場暴走，又對教練怒舉中指，一旁的陶晶瑩（陶子）則被指幫口叫囂。陶子終忍不住於直播開腔回應，她透露爭議翌日其實是老公生日：

我先祝他生日快樂，但生日當天就不平安，因為今天出現了一篇新聞，說我們在高中聯賽現場非常激動，我老公在他自己臉書有說明了，他為自己的激動行為道歉了，他道歉我為什麼要開直播呢？當時的事件我在二樓，我靜靜的看學生比賽，拿兩個空的寶特瓶當加油棒，加油完就走了，就這樣。

按圖看陶晶瑩直播為一家捲入爭議的前因後果解話：

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爆料者指陶子在旁邊幫腔叫囂，她呼冤：「我覺得非常無辜，爆料者說我們是利用明星特權讓小孩打球，我覺得這一點真的是滿有想像力的，如果我們真的有特權，就讓她去打NBA了，沒有這樣的事情，我覺得事實還原給事實，理性還原給理性，至於女兒國中為何能打高中的球賽，這點我們也都不知道詳細的規則，但學校社團是國中高中一起打，因為不夠人數，所以就說學妹一起來，我們就是家長被通知，就去加油，沒有特不特權這件事。」

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接著陶子停頓數秒，忍不住鼻酸哽咽：「我在這行業這麼久，已經遭遇過很多次，我什麼都沒說，也什麼都沒做，可是第二天新聞都非常的大，好像有人目睹我說什麼跟做什麼，我只能忍下來，因為我的經紀公司會告訴我要低調一點，我覺得我低到不能再低了，我教育小孩也是告訴他們，低調一點，荳荳甚至在一場比賽拿到了冠軍，身為媽媽當然想PO，是荳荳叫我不要PO的，我說為什麼不可以給大家看，她說，媽媽，你有沒有看到對手都哭了？你PO他們會很難過，孩子真的比我有智慧，荳荳真的在教育我，她想到了我沒想到的事。」

陶子和李李仁一直警惕自己要謹言慎行：「但這次真的是老李忍不住了，他也確實很激動，這點他很勇敢的認錯，也道歉了」希望網民別再苛責（IG@leeleezen）

陶子和李李仁一直警惕自己要謹言慎行：「但這次真的是老李忍不住了，他也確實很激動，這點他很勇敢的認錯，也道歉了，但我和荳荳也被說你這媽也一樣，你這女兒也一樣，我覺得有點承受不起，因為家教甚嚴，我也不希望我的孩子跟我有一樣的命運，沒有做的事情也要被人家說。」內心委屈不言而喻。

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