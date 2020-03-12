陶晶瑩曾以為今生不會結婚　15年婚姻覺悟：幸福是「刻意而為」

台灣知名主持人陶晶瑩，去年推出一本以科幻情節述說愛情觀的一書—《二十一》，剛推出不久便火速成為暢銷書，僅僅上市6天更賣到斷貨，無可否認成為部分女性慰藉心靈的雞湯。皆因書中描述的故事情節正中各位女性的心扉，也讓人明白到愛情本是一本複雜的「教課書」，若你需要學懂愛，便需要按章節慢慢地學習，沒有任何捷徑。

台灣知名主持人陶晶瑩，去年推出一本以科幻情節述說愛情觀的一書—《二十一》娓娓道來很多的愛情哲學 (ig@fyswreading)

現年50歲的陶晶瑩當上藝人和知名主持人已經30年，今年也是她與丈夫演員李李仁結婚的第15個年頭，擁有四口子幸福家庭的他們，同時也是圈中知名的「模範夫婦」，她對愛情獨特的見解也讓她成為「愛情兩性專家」。

陶晶瑩擁有自己的一套愛情哲學 (FACEBOOK@陶晶瑩) 雖然她對愛有不同的領悟，把「愛」玩弄在指尖上，但其實她在過去的訪問中坦言自己曾有離婚的念頭，並不是眾人口中常稱的「幸福美滿人生」。可是，愛情道路上的「不完美」卻成就現時更好的她，將領悟到的經驗活用在自己的婚姻上，更讓還在愛情中成長的你們，寫出一本活生生的教課書作參考。

愛情覺悟：幸福除了帶甜外，還是五味雜陳

陶晶瑩的婚姻十分幸福，有一位愛鍚她的丈夫 (ig@momoleelee)

陶晶瑩曾提及自己今生也許不會結婚了，但她卻在36歲的時候遇上一生最愛，建立屬於自己的幸福家庭，更不理會高齡懷孕的危險，生下孩子。直到現在也一直為家庭付出自己最真摰的愛，成眾人口中的「模範家庭」。但在她眼中，經營婚姻並不如眾人所說的毫不費吹灰之力。在她眼中經營愛情就像打電玩，你遇上不同的怪物，卻有動力衝破難關，渴望得到過關時，所獲得的快樂。

「如果真的是有平行時空，我相信我還是會遇到我的老婆，而且我更希望能早點遇見她，因為我想要再生幾個小孩」 李李仁

「陶晶瑩就是我人生當中最美的選擇！」 李李仁

「婚姻是沒有『完美』的狀況，哪有夫妻不吵架，我們也吵啊！」 陶晶瑩

陶晶瑩經常都說愛情之所以幸福，是因為雙方都有用心去經營 (ig@momoleelee) 陶晶瑩說過丈夫李李仁十分愛打電玩，有一次和丈夫度假的時候，她看見對方經常打遊戲機，終於按耐不住把對方的遊戲機收藏起來。丈夫與她理論，為什麼要限制他的興趣，兩人更因為情緒爆發而衝口說要離婚。但她當時也回想為什麼自己要那麼執著？每個人都有自己的興趣，不需要時時刻刻要求對方滿足自己所設立的「完美制度」當中，讓對方在理性的討論中找到一個彼此也認為是合理，並且感到舒服的共識，也是經歷愛情當中很重要的一步。

因為愛情總是會伴隨著衝突點的產生，這時就考驗兩人的智慧和磨合，但只要彼此願意溝通、聆聽，相互調整並且改變，便可擁有契合的伴侶，如她們的愛情一樣。

接下圖看更多陶晶瑩幸福照：

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幸福是「刻意而為」

現年50歲的陶晶瑩，閒時也會與丈夫行山放鬆心情 (FACEBOOK@陶晶瑩)

兩個人一起的時候久了，確實會消磨愛情，這個情況也曾發生在陶晶瑩的婚姻上。那年20歲的她正值芳年華月，任由自己任性的去愛，即便愛的過程是跌跌撞撞，但卻可以修練更好的自己 ；30歲的她走過很多的愛情路，慢慢懂得男人的心思，也學會分配愛情在生活中所佔的比重，就在對的時間讓她遇上李李仁；40歲的她積極裝備自己，遇上對的人，更懂得經營彼此的關係。

兩人一起已經15個年頭，也難免在愛情的火花慢慢的在減少，但陶晶瑩卻在一個訪問中指出幸福是「刻意而為」，你需要「演技」為這段愛情加點火，為這段關係加溫。

「婚姻就像一盆炭火，要一直搧才不會滅息」 陶晶瑩

陶晶瑩說，相處膩了便需要為生活增添情趣，多一點讚美對方，令對方認為你是十分的需要他 (FACEBOOK@陶晶瑩) 陶晶瑩口中的演技是指把自己內心的需要和愛意完完全全在對方面前展示出來，最好是把藏在女人中的嬌羞情緒或是對丈夫的崇拜「演」出來，例如：「老公，你怎麼還是那麼性感」、或是用身體語言向他表示我真是非常需要你在我身邊，等等。以上的舉動都是向他說明你還是十分愛他，加上每個人都愛被人讚美，女性抑或是男性都需要把愛好好表現出來，哪怕時間久了。

「幸福是虛無的，它並不存在。真正存在的，是追尋幸福的過程。是這個過程讓你覺得有成就感、好玩、因為這樣好像離幸福又近了一步。」 陶晶瑩

有時候你知道生命中有一個人對你呵護備至，深愛着自己是一件幸福的事，但同樣地，你也需要為守護這份幸福和愛變得小心翼翼，深怕自己一個不留神的舉動便破壞當中的愛，也許是因為你明白到，你的生命不全屬你一人，你的喜恕哀樂，健康與否也會輕易牽動另一半的人生。但只要在愛中歇盡所能，相信幸福總會迎面而來。