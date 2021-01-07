燕雲台｜孟子義愛自把自為　曾令袁泳儀嬲爆：你在挑戰我普通話？

由佘詩曼﹑唐嫣、竇驍等人主演的古裝劇《燕雲台》在TVB熱播中，隨劇集的發展，蕭燕燕（唐嫣飾）的情敵三司使之女李思（孟子義飾）登場，三角戀關係揭開序幕。在劇中孟子義是一位溫婉可人的上流社會大小姐，顏值出眾善解人意，甚討人歡喜，不過戲外的她就似乎不太討人喜歡，屢被指有公主病經常在工作上擺出大小姐架子，連導演郭敬明﹑靚靚（袁詠儀）都曾當面教訓過她，任性的個性不禁令人猜測其背景強硬。

孟子義在劇中角色相當溫婉可人。（《燕雲台》微博圖片）

作為一位英勇聰明的男子，韓德讓（竇驍飾）自然引來多人喜歡，其中一位就是已傾慕他多時的三司使之女李思。李思長相出眾，溫順柔和﹑善解人意，從小就視韓德讓為夫君，非他不嫁，絕好的個性深得韓德讓的父母親喜愛。不過，蕭燕燕亦對韓德讓有好感，在最新一集中因為眼見李思同韓德讓有互動更因而吃醋，三角戀關係糾纏不清。

唐嫣因為孟子義而吃醋。（《燕雲台》微博圖片）

劇中李思深得人心，不過戲外的她就似乎不太受歡迎。每每在工作上的行為被人覺得擺大小姐架子，令網友非常不喜歡。好比在2016年播出的綜藝節目《一年級，畢業季》中，她在排練過程中態度相當不認真，在不願意扮醜的情況下擅自改動自己的妝髮，還說謊推卸責任，揚言因為沒有化妝師為自己化妝關係，所以自己弄好妝髮。但其實真相是她不願意扮醜，節目工作人員事後還原真相表示：「她不願意弄得特別髒」，令導師之一的靚靚聽到之後相當生氣，更直接公開教訓她：「第一你一點都不專業，第二你覺得你的態度是怎樣的，你要搞清楚是我們要去找老師化妝的，你要什麼所有人去請你去嗎？」當時靚靚已經火氣攻心。

在節目中令靚靚火氣攻心。（影片截圖）

推卸責任之外孟子義還公開頂撞靚靚普通話不標準，令到她火冒三丈：「你在挑戰我的普通話是嗎？心臟病了。」另外，在排戲的時候因為演技問題，再令二人起衝突，孟子義更不畏言再次頂撞前輩：「我不明白我錯在哪裡，你到底想我怎麼呢？」而靚靚則激動表示：「就是我想你不要加那麼多東西，你聽人說話，打開你的耳朵，打開你的眼睛，你的問題你不改你永遠都這樣。」揚言她永遠不會承認自己的錯。

孟子義還頂撞前輩。（影片截圖）

另外，在《演員請就位》上，孟子義又再次重復犯錯擅自改妝髮，令導演郭敬明為之震怒：「你要再敢自己亂改一個妝，亂化一個妝就別拍了。」更揚言她的美就是一個網紅臉。事後她在微博還原真相，指出可能在溝通上出現誤會所致，同時承認自己在《一年级，畢業季》中犯過的錯，表明自己一直在反思中，望大家一起監督她。

郭敬明為之震怒。（影片截圖）

一而再再而三犯錯亦不禁令網友覺得她似乎目中無人，猜測她後台可能好強硬。而經過翻查資料得知，她所屬的經理人公司名氣相當大，所簽下的明星幾乎都是線上最紅的，包括楊洋﹑吳尊﹑宋茜等。有細心的網友更發現公司的其中一位股東叫孟鈞，懷疑他們的關係不簡單，所以才在圈中橫行無忌。

其實，大家對孟子義應該不陌生，在2017年TVB播出的新版《射鵰英雄傳》中，她就是飾演穆念慈非常受歡迎，更令她有「最美穆念慈」之稱。

孟子義的經理人公司亦相當厲害。（孟子義微博圖片）