【燕雲台】佘詩曼唐嫣鬥演技超精彩　《射鵰》總導蔣家駿作品

眾所周知，內地製作的古裝劇深受劇迷歡迎，特別近年推出以大女主為題材的劇集，就好比《羋月傳》﹑《甄嬛傳》﹑《延禧攻略》等，掀起一陣追劇熱潮。而去年開機拍攝由唐嫣、佘詩曼、竇驍主演的劇集《燕雲台》，近日官方就發布了最新預告片，並傳出劇集將在8﹑9月播出，佘詩曼有望再憑古裝劇令演藝事業更上一層樓。

《燕雲台》的預告片只有短短2分14秒就已經相當精彩，不少網友對劇集的故事﹑製作都給予好評，不禁令人覺得絕對不容錯失追看該劇。事實上，劇集當中有不少亮點就已經預示了該劇會爆紅，我們就一起來看看吧！

《燕雲台》傳出即將播出。（《燕雲台》微博圖片）

以大女主為題材

內地古裝劇一向有口碑，無論從梳化服﹑故事內容等，往往都是經過資料收集盡量還原故事朝代的面貌，更何況《燕雲台》是一部大女主劇集。過去《延禧攻略》﹑《如懿傳》等古裝劇，清一色以女主角為賣點都紅遍大江南北，而《燕雲台》亦繼續走這一些套路，講述唐嫣飾演的蕭燕燕如何一步一步上位成為遼國的皇后，扶助兒子即位成為太后，繼而帶領遼國人民走上民富國強的道路，是中國歷史上少有出色的女性政治家。

只是聽這一個故事就已經非常吸引，再加上遼國的歷史甚少被拍成長篇電視劇，而蕭太后的人生經歷更少出現在劇集中，而唐嫣就是第一位出演蕭太后，經歷她人生起伏的女演員。所以吸引不少觀眾注意，急不及待等播出收看。

唐嫣飾演蕭燕燕成為遼國太后。（《燕雲台》微博圖片）

實景拍攝

除了故事題材吸引之外，從預告片中可見《燕雲台》製作非常認真，基本上都是實景拍攝。為了呈現遼國的樣貌，劇組不惜遠赴內蒙古大草原取景，在藍天白雲同成群牛羊馬的包圍下，突出遼國遊牧生活的日常，整個視覺效果非常震撼，容易令觀眾代入遼國的生活中。

劇組在內蒙古取景。（影片截圖）

有專人指導遼國禮儀

而為了突出遼國的民族特色，劇組更在梳化服上甚有考究，盡量突出遼國金銀器的特色，在男女不同的冠戴佩飾上，見到遼國文化的重要所在。另外，從預告片中可見，唐嫣的大婚場面甚為隆重，每一個細節都是呈現遼國當時的文化，例如新娘要披着一塊羊羔皮，手持銀壺並一路跨過12個馬鞍﹑同時一路上有一塊銅鏡跟隨等等，每一個動作都有特別含意。

每一個動作有特別含意。（影片截圖）

另外，演員們在不同場合中都有不同的手勢呈現，據知劇組為了還原遼國的歷史文化，還請來對遼國有歷史研究的專業人士親臨現場指導演員，盡量令劇情故事達到真實的狀態。就好似雙手交叉碰雙肩是一個問候禮的動作，可見製作認真，質量應該不會太差。

有專人指導禮儀。（影片截圖）

作者兼任編劇

一部劇成功與否最重要的因素之一就是劇本，而剛好該劇的編劇就是《燕雲台》的作者蔣勝男。身為作者的她自然最了解故事本身的走向，所以在編撰劇本的時候自然如魚得水。而蔣勝男亦已經不是第一次擔任自己作品的編劇，《羋月傳》亦由她任編劇，所以一推出大受歡迎，口碑具佳，由此看來《燕雲台》極大機會會爆紅。

而《燕雲台》的導演就是香港導演蔣家駿，他過去拍攝的古裝劇幾乎都大受歡迎，就好似《倚天屠龍記》﹑《射鵰英雄傳》等，拍攝的作品都具有質素。

蔣勝男曾任《羋月傳》編劇。（蔣勝男﹑《羋月傳》微博圖片）

演員陣容強勁

最後一點當然就是演員陣容，第一女主角唐嫣在內地人氣高加上有演技，亦不是第一次主演大女主劇，2016年主演的《錦繡未央》紅透半邊天，所以具有經驗自然會演得出色。而第二女主角佘詩曼演技一向出色，其所拍的古裝劇一向受歡迎，所以在品質保證之下，相信二人會擦出火花令劇集爆紅。還有竇驍﹑經超﹑盧杉﹑劉奕君等人都是實力派演員，清一色都是北京電影學院畢業，相信會為觀眾帶來精彩的演出。

竇驍飾演韓德讓，是遼國的攝政王。（《燕雲台》微博圖片）