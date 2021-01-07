李一桐金晨新劇正面鬥演技　2021雙女主劇集或成趨勢？

2020年，有關女性題材的劇集大量湧現，好似《怪你過分美麗》、《不完美的她》、《三十而已》等，而年尾又接連開播三套雙女主角劇集《了不起的女孩》、《風聲》以及《流金歲月》，且分別在江蘇衛視、北京衛視同CCTV8播出，除《風聲》是抗日諜戰題材，其餘兩套都聚焦友情，更有多套待播，似乎會成為今年的趨勢。

其實影視圈早已推出不少雙男主角劇集，幾乎是拍一套紅一套，好似2016年黃景瑜、許魏洲主演的《上癮》，2018年朱一龍、白宇合作的《鎮魂》，2019年肖戰、王一博拍攝的《陳情令》，今年還有陳飛宇、羅雲熙的《皓衣行》，井柏然、宋威龍的《張公案》等等，但雙女主角的劇集似乎尚未有太多。目前正在競爭中的《了不起的女孩》與《流金歲月》，前者大背景是職場，金晨與李一桐是一起長大、性格迥異的閨蜜，兩人之間的對手戲多是職場中的磨合、爭執，以及相互影響；而後者的主旨是友情，當中穿插了倪妮、劉詩詩各自的感情線，但無論經歷多少高低起跌以及人事變遷，兩人始終互相依靠。還有待播出的《傳家》，秦嵐同吳謹言攜手重振家業等。

近一兩年來，有關30+的女性題材頗有歡迎，展現女性獨立的一面，因此雙女主角劇集更多的是體現共同成長的摯友，又或者是合作夥伴等關係，而非情敵。除了符合市場的需求，其實對於女演員來講也有不少好處。譬如李一桐在多套劇集中擔任女主角，但就是掀不起水花，但在《了不起的女孩》中，不止同金晨組成「金桐玉女」，更密密登上熱搜，比起她之前的女主角角色討論度高很多，同樣，出道多年的金晨在《乘風破浪的姐姐》後關注度大增，藉該劇再掀起熱度。

金晨同李一桐都通過該劇「獲利」不少。（微博@電視劇了不起的女孩）

其次， 不少30尾40頭，或者產後復出的75後、80後女星，在角色方面都有所受限，低齡角色逐漸減少，好似曾經的女神高圓圓就在訪問中提及她現在的劇本與以前有很大的分別，開始有「媽媽」角色出現，要面對職場與婚姻之間的矛盾等。因此，雙女主角劇集無疑是為這些女演員們開了另一扇窗，撇除上述類角色以外，還可以展現女性情感的細膩，強調自我意識，就如趙薇之前講過的「忍辱負重、捍衛家庭的題材早就應該out了！」

劉詩詩產後復出的首套作品就是《流金歲月》。（微博@電視劇流金歲月）

然而，雙女主劇集也有「弊端」，難以避免觀眾對她們的比較，包括演技、外形以及角色的契合度等，如果兩者不是並駕齊驅，那麼勢必有一方會遭到詬病，好似《流金歲月》中，觀眾對倪妮演技的評價就高過劉詩詩，風頭「被動地」蓋過了對方。除此之外，如果兩位女主角未發揮得足夠好，又或者角色不夠完善，極易被配角搶風頭，同樣以《流金歲月》為例，飾演劉詩詩小姨的袁泉無論氣場、演技都遠遠高於兩位女主角。因此，雙女主角劇集要想收穫高口碑，也要由劇本以及自身的實力出發。

不少觀眾都被資深演員袁泉的角色吸引。（視頻截圖）