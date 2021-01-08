【燕雲台】47歲譚凱戲內超寵佘詩曼　戲外細膩有情調至今仍單身！

由唐嫣、竇驍、佘詩曼等主演的古裝劇《燕雲台》於TVB開播，最新一集中，胡輦（佘詩曼飾）因罨撒葛（譚凱飾）被杖責而前往探望，對方立即把握機會，花心思博取佘詩曼同情，進一步拉近兩人距離。生性兇狠的譚凱，在面對心愛之人時，眼神總是充滿柔情，又霸道又溫柔，難怪阿佘最終都被打動。

劇中嚇到阿佘流眼淚又即刻安慰對方：

眼見阿佘前來探望受傷的自己即刻「博同情」：

+ 8 + 8 + 8

雖然戲裡戲外，譚凱都是以粗獷霸氣的外在示人，但除去表面的冷酷，他的內心其實是一位細膩又浪漫的人，生活極度精緻，單從他會將咖啡機、投影儀、黑膠唱片機等富有情調的物品帶到劇組就能看得出。

譚凱曾在訪問中表示演員就是流浪藝人，即使在劇組，也要保持生活情調。（網絡圖片）

受傳統手工木匠公公的影響，譚凱從小就開始畫畫，在色彩同構圖方面極具天賦，當年以專業第一的成績考入中央戲劇學院舞台美術設計系，在校期間做過劇組中的很多工作，包括美工、副導演等，慢慢地，他也對影視產生了興趣。畢業後，譚凱先是在一間廣告公司工作了5年，由他設計的彩車甚至曾參與1999年建國50周年的國慶閱兵遊行，成績彪炳。其後譚凱又在北京電視台做了半年主持，直到30歲時，在機緣巧合之下，才拍攝了第一套電視劇《苦菜花》，從而進入演藝圈。

譚凱的設計工作也是成績斐然。（微博截圖）

從影多年以來，譚凱基本一直都是以男二號參演，雖未至於大紫大紅，但也有不少觀眾熟知。直到2010年，他經胡歌推薦，在劇集《神話》中出演西楚霸王項羽一角後，可謂迎來了事業的高峰。演技好、男人味十足，可塑性高，又富有幾分藝術與神秘感，即使當時已經38歲，仍然片約不斷，不過譚凱始終保持低調，從未參加過綜藝節目，也沒有傳過緋聞，有指每次談及女友問題時，他都會迴避，也有說法指他早已隱婚。

譚凱扮演的項羽入木三分，是不少觀眾心目中所想的西楚霸王的樣子。（劇照）

除此之外，譚凱在穿衣風格方面，酷愛美式復古的西部牛仔風格，隨性不羈，在男演員中頗為少見。銀飾、雪茄、咖啡機、老相機、打火機等都是他的心頭好，他坦言自己鍾愛有年代感的東西，是一個為理想生活而奮鬥的人，想要隨心所欲的狀態，因此紅不紅在他看來並不重要，重要的是他正在以自己的方式生活，同時做著喜歡的事，正如他所言：「我不依附於任何一個人，我是自由的。我只有一個宗旨：只要有工作，我就做好。盡我能力把它做好，做好之後我就過我的生活。」